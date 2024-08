15-Jähriger stirbt in Baden-Württemberg bei Blitzeinschlag

Ein 15-Jähriger ist bei einem Blitzeinschlag im baden-württembergischen Welzheim (Rems-Murr-Kreis) tödlich verletzt worden. Zusammen mit einem anderen Jugendlichen hielt er sich am Mittwochabend während eines Gewitters auf einer Anhöhe unter einem Baum auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann sei der Blitz eingeschlagen. Der zweite Jugendliche wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Grundsätzlich gilt: Sich bei Gewitter draußen aufzuhalten, ist lebensgefährlich. Blitze schlagen allerdings bevorzugt in hohe, alleinstehende Punkte im Gelände ein - unter anderem in Strommasten, Türme oder einzelne Bäume. Deshalb macht es Sinn, sich von solchen hohen Objekten fernzuhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät zudem, sich während eines Gewitters nicht in der Nähe von Gewässern oder Metallzäunen aufzuhalten.