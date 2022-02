Unicef: Lage wird für Kinder in Ukraine immer schlimmer

Die Situation für Kinder in der Ukraine wird wegen des Kriegs von Minute zu Minute schlimmer. Laut Unicef seien bereits Kinder in dem Angriffskrieg Russlands gestorben.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) zeigt sich besorgt wegen der dramatischen Lage in der Ukraine, die besonders für Kinder belastend und gefährlich sei. "Die Situation für Kinder, die in den Konflikt in der Ukraine verwickelt sind, wird von Minute zu Minute schlimmer", teilte die Organisation am Montag in New York mit.

Man habe sogar schon Berichte darüber erhalten, dass Kinder getötet oder verletzt wurden, nachdem Krankenhäuser, Schulen, Wasser- und Sanitäreinrichtungen und Waisenhäuser beschossen worden waren. Außerdem habe der Einsatz von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten zu Verletzungen bei Kindern geführt.

Video: SAT.1

Unicef: Feuerpause in Ukraine notwendig

Laut Unicef sei eine Feuerpause dringend notwendig, um den Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Währendessen dauern die Kämpfe in der Ukraine an, die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind am Abend ohne Durchbruch zu Ende gegangen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch