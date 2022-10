Union Berlin - Malmö: Termin und Live-Übertragung der EL im TV und Stream

In der Europa League treffen heute Union Berlin und Malmö aufeinander. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Die Europa League geht bereits in ihren vierten Spieltag. In der Gruppe D treffen der 1. FC Union Berlin und Malmö FF aufeinander. Für die Berliner ist der Druck hoch. Denn wollen sie noch eine Runde weiterkommen, dann ist ein Sieg in diesem Spiel die Mindestvoraussetzung dafür. Eine Niederlage wäre das Aus für den Verein im Turnier.

Für Malmö sieht das etwas anders aus. Dass es der Verein aus der Gruppenphase heraus schafft, ist eigentlich nicht mehr möglich. Er hat seine ersten drei Spiele alle verloren. Doch werden die Schweden nicht ohne einen einzigen Sieg nach Hause gehen wollen. Das Spiel gegen Union Berlin ist also auch für Malmö ein wichtiges, das sie nicht aufgeben werden.

Damit sie sich selbst davon überzeugen können, ob die Schweden die Berliner schlagen können, erfahren Sie hier alles rund um Termin und Übertragung des Spiels.

Union Berlin - Malmö FF: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut dem Spielplan der Europa League 2022/23 treffen Union Berlin und Malmö am 13. Oktober aufeinander. Das ist der bereits vierte Spieltag der Europa League. Anstoß ist um 21.00 Uhr im Stadion an der Alten Försterei.

Diesmal werden die Vereine wohl auch stärker auf das Treiben ihrer Fans achten. Beim Hinspiel in Malmö hatten Fans von Union Berlin randaliert, der Verein wartet nun auf eine Strafe durch die UEFA. Dieses Szenario darf nicht noch einmal passieren.

Übertragung von Union Berlin gegen Malmö live im TV und Stream - Übertragung auch im Free-TV?

Die Europa League wird dieses Mal ausschließlich von RTL übertragen. Da der Sender die alleinigen Übertragungsrechte besitzt, wird auch das Spiel zwischen Union Berlin und Malmö lediglich im Angebot von RTL übertragen. Dieses beschränkt der Sender jedoch auf sein Streamingangebot durch den sendereigenen Streamingdienst RTL+. Dort wird auch Union Berlin gegen Malmö zu sehen sein.

Die Daten zur Übertragung des Spiels Union Berlin - Malmö haben wir Ihnen hier noch einmal zusammengetragen:

Spiel: 1. FC Union Berlin - Malmö FF , vierter Spieltag der EL

- , vierter Spieltag der EL Datum: 13. Oktober

13. Oktober Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Stadion an der Alten Försterei, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Stream: RTL+

Ergebnisse, Spielstand und Aufstellung von Union Berlin vs. Malmö im Live-Ticker

Für all diejenigen, die das Spiel nicht live im Stream sehen können, haben wir unseren Live-Ticker. Dieser informiert Sie über alle aktuellen Infos rund um die Europa League 2022/2023. Sie finden dort unter anderem Tabellenplatzierungen, Ergebnisse, und Infos zu den aktuellen Spielen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Die Übertragung der Europa League im TV oder Live-Stream ist auch in dieser Saison wieder nur bei RTL möglich. Der Sender bietet für die Spiele eine Übertragung auf seinem Streamingdienst RTL+ an. Auch das Spiel Union Berlin gegen Malmö wird nur dort zu sehen sein. Wer Zugriff auf die Übertragung möchte, muss dafür ein Abo abschließen. Ein solches ist ab 4,99€ bei RTL+ zu erwerben. Für Neukunden ist auch ein kostenloser Probemonat möglich. Wer das alles nicht möchte, der kann sich zumindest auf einige Übertragungen der wichtigeren Spiele im Free-TV bei RTL freuen.

1. FC Union Berlin - Malmö FF: Bilanz der Vereine

Die beiden Vereine sind in diesem Turnier das erste Mal in ihrer Geschichte aufeinandergetroffen. Dabei konnte Union Berlin das erste Spiel mit 1:0 für sich entscheiden. Im Gegensatz zu Union Berlin, die das erste Mal mit dabei sind, hat Malmö bereits einige Spiele in der Europa League gespielt. Der Verein wird sich also kaum mit einer Niederlage zufrieden geben. Zumal Malmö in der Tabellenwertung auf dem letzten Platz in Gruppe D steht. Ohne Sieg heimzufahren wäre eine Blamage für den Verein.