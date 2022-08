Infos zu "Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange": Sendetermine, Übertragung, Wiederholung

"Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange" - Sat.1 zeigt die neue Dokutainment-Reihe. Hier finden Sie die Infos über Sendetermine, die Übertragung im TV und Stream sowie die Wiederholung.

Was macht eigentlich Ballermann-Barde Mickie Krause, wenn seine Stimme sich mal vom ewigen "Schatzi schenk mir ein Foto" erholen muss? Diese echte Eine-Million-Dollar-Frage und vieles mehr wird jetzt bei "Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange" erschöpfend beantwortet. Wir geben Ihnen hier alle wichtigen Infos zu der neuen Dokutainment-Reihe auf Sat.1.

Wie liegen die Sendetermine von "Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange"?

"Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange" läuft seit Donnerstag, 4. August 2022, auf Sat.1 und bei Joyn. Sendezeit ist die Primetime, also 20.15 Uhr. Die insgesamt vier geplanten Folgen werden immer donnerstags zur selben Zeit ausgestrahlt. Hier für Sie die Übersicht:

Folge 1 am 4. August 2022, 20.15 Uhr

Folge 2 am 11. August 2022, 20.15 Uhr

Folge 3 am 18. August 2022, 20.15 Uhr

Folge 4 am 25. August 2022, 20.15 Uhr

"Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange": Übertragung im TV und Stream

Die Show "Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange" flimmert ganz konventionell zu den angegebenen Sendezeiten im linearen Fernsehprogramm von Sat.1 über Ihren TV-Monitor.

Wenn Sie nun aber am Donnerstagabend gerade zum Kegeln gehen wollen oder aus anderen Gründen zeitlich unabhängig sein möchten oder müssen, dürfen wir Ihnen den Streamingdienst Joyn ans Herz legen. Dieser Anbieter fungiert als digitale Abspielplattform der Sendergruppe ProSiebenSat.1 Media SE. Zu dieser im bayerischen Unterföhring angesiedelten Gruppe gehören übrigens auch ProSieben MAXX, sixx, Kabel 1, Kabel 1 Doku, Sat.1 Gold, Maxdome, wetter.com, fem.com und Gallileo.tv.

Den Basisdienst von Joyn bekommen Sie völlig gratis. Falls Sie sich ein wenig Komfort wünschen, dürften Sie mit Premium-Version Joyn Plus ganz gut bedient sein. Der erste Monat kostet ebenfalls null Euro, danach bietet der Streamingdienst für 6,99 Euro im Monat nach eigener Aussage eine "riesige Auswahl an Filmen und Serien", mehr als 70 Live-TV-Sender (davon achtmal Pay-TV), ständig neue Originale und Exklusiv-Inhalte sowie "brillante HD-Qualität"– als App oder im Browser. Auf einen Satelliten- oder Kabelanschluss können Sie verzichten. Das Abonnement ist monatlich kündbar (Preise Stand Juni 2022) .

Gibt es eine Wiederholung von "Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange"?

Selbstverständlich - auch zu dieser Frage liefert Joyn eine positive Anwort. Sämtliche Sendungen von Sat.1 stehen für eine bestimmte Zeit in diesem Streamingdienst abrufbereit zu Ihrer Verfügung.

"Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange": Worum es bei der Doku-Show geht

Birgit Schrowange versucht, einen ausgeglichenen Blick auf die Lieblingsinsel der Deutschen zu werfen. Neben einigen dort lebenden Promis werden auch gestrandete Rentner, deutsche Obdachlose und hart arbeitende Menschen im Fokus der Doku stehen. Es wird also keineswegs nur um Leute gehen wie Mickie Krause, Robbie Williams, Schwimmlegende Franziska van Almsick, Designer Thomas Rath, Schauspielerin Jenny Jürgens, Sternekoch Frank Rosin oder die spanischen Royals, sondern auch um die schon genannten Normalos in teilweise prekären Lebensverhältnissen. Doch damit es nicht allzu grau und trist wird, geht es immer wieder zurück zu Traum-Locations für einen ungestörten Traumurlaub oder auch zu der Mädels-Clique, die am Ballermann ihren Jungesellinnen-Abschied feiert. Der Grat zwischen glamourös und prekär ist offenbar manchmal ganz schön schmal.

"Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange" wird von der RedSeven Entertainment GmbH produziert.