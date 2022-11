"Unter uns", Folge 7000 - Infos über Termin, Darsteller und Übertragung

"Unter uns", Folge 7000: Alle Infos über TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung finden Sie bei uns .

"Unter uns" ist ein RTL-Klassiker. De Seifenoper läuft dort bereits seit 1994, ein Ende ist nicht abzusehen. Vieles ändert sich gerade in letzter Zeit, aber die Fans bleiben eisern bei der Stange. Jetzt stand bereits die Folge 7000 ins Haus - begleiten Sie uns in die Kölner Schillerallee 10.

"Unter uns", Folge 7000: Wann ist der TV-Termin bei RTL?

Die Jubiläumsfolge wurde gestern am Mittwoch, 23. November 2022, bei RTL ausgestrahlt. Sendezeit war wie immer 17.30 Uhr. Doch die Feiern haben schon vorher begonnen, denn vom 21. bis 25. November 2022 präsentiert der Sender die große "Jubiläumswoche". Wer ein Abo von RTL+ sein eigen nennt, kann alle Folgen immer sieben Tage im Voraus sehen.

Handlung: Worum geht es bei "Unter uns"?

In der fiktiven Kölner Schillerallee 10 - das ist ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Ehrenfeld - können wir jede Woche von Montag bis Freitag am Alltag mehrerer Generationen teilhaben. Dreh- und Angelpunkt in dem Haus ist die Konditoren-Familie Weigel, die ihr Geschäft seit Anbeginn im Erdgeschoss betreibt. Ansonsten herrscht im Haus ein lebhaftes Kommen und Gehen - besonders die jungen Bewohner und Bewohnerinnen wechseln oft. Sie sind alle so um die 16 bis 30 Jahre alt und leben häufig zusammen in einer WG. Manche der zahlreichen Charaktere haben aber auch schon eine Familie gegründet, doch insgesamt herrscht in der Soap keineswegs eine durchgehend freundschaftlich-familiäre Atmosphäre. Häufig prägen auch Hass, unglückliche Liebe, Erfolgsdruck, Neid und verkorkste Freundschaften den Handlungsverlauf.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Unter uns"?

Manche der Darstellerinnen und Darsteller sind von Anfang an dabei, einige aber auch erst in letzter Zeit dazugekommen. Hier für Sie der Überblick - die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

Rolle Schauspieler/Schauspielerin Irene Weigel-Küpper Petra Blossey (1994 -) Ute Kiefer Isabell Hertel (1995 -) Till Weigel Stephen Dürr (1994 - 1996), Ben Ruedinger (2000 -) Eva Weigel Claudelle Deckert (2001 - 2006 und 2008 -) Paco Weigel Miloš Vuković (2000 -) Rufus Sturm Kai Noll (2003 -) Ingo "Easy" Winter Lars Steinhöfel (2005 -) Tobias Lassner Patrick Müller (2006 -) Sina Hirschberger Valea Scalabrino (2010 -) Britta Schönfeld Tabea Heynig (2010 -) Richard "Ringo" Beckmann Timothy Boldt (2012 -) Benno "Bambi" Hirschberger Benjamin Heinrich (2013 -) Robert Küpper Luca Maric (2015 -) Roswitha Küpper-Pütz Andrea Brix (2015 -) Benedikt Huber Jens Hajek (2016 -) Saskia Huber Antonia Michalsky (2017 -) Jakob Huber Alexander Milo (2017 -) Conor Weigel Yannik Meyer (2018 -) Vivien "Vivi" Köhler Sharon Berlinghoff (2018 -) Leni Schäfer Josephine Becker (2019 -)

"Unter uns" - einige Fakten und Zahlen zur Seifenoper

Erstausstrahlung : 28. November 1994 auf RTL Television

: 28. November 1994 auf Produzent und Regisseur : Rainer Wemcken

: Titellied : Die Melodie des Vorspanns von "Unter uns" (ab 2014) stammt von Dynamedion. Es handelt sich um einen Elektrosound, der dem Original der ersten Folgen nachempfunden werden sollte. Der Titelsong trägt den Namen "b.o.s. – Under One Roof". Für die Musik verantwortlich sind Schnabel, Krauss und Watson

: Die Melodie des Vorspanns von "Unter uns" (ab 2014) stammt von Dynamedion. Es handelt sich um einen Elektrosound, der dem Original der ersten Folgen nachempfunden werden sollte. Der Titelsong trägt den Namen "b.o.s. – Under One Roof". Für die Musik verantwortlich sind Schnabel, Krauss und Watson Episodenanzahl : Wir warten mit großer Spannung auf die Folge Nr. 7000

: Wir warten mit großer Spannung auf die Folge Nr. 7000 Länge : Jeweils 25 Minuten

: Jeweils 25 Minuten Auszeichnungen : 2011 gewannen zehn Schauspieler und Schauspielerinnen der Serie den German Soap Award - unter anderem Patrick Müller , der zusätzlich eine Auszeichnung als bester Darsteller in einer Daily Soap bekam. Stefan Franz und Tabea Heyning wurden 2012 mit dem German Soap Award in der Kategorie "Bester Fiesling" ausgezeichnet. 2012 erhielt Joy Lee Juana Abiola-Müller den German Soap Award in der Kategorie "Soziales Engagement". Der Grund war ihre Darstellung einer HIV-infizierten Schülerin. Die Serie "Unter uns" erhielt außerdem viele Fanpreise, unter anderem im Rahmen des German Soap Awards.

"Unter uns", Folge 7000 bei RTL: Wie läuft die Übertragung im TV oder Stream?

Sofern Sie ein Fan des herkömmlich-linearen TV-Programms sind, können Sie die Jubiläumsfolge ganz normal bei RTL auf Ihrem Fernseher verfolgen. Die Ausstrahlung lief zeitgleich auch im Streaming-Dienst RTL+, doch im Fall von Live-Sendungen bittet der Sender Sie zur Kasse - Näheres dazu im folgenden Absatz.

Gibt es eine Wiederholung der Folge 7000 von "Unter uns"?

Ja, bei RTL+. Die Basis-Version RTL+ "Free" ist kostenlos. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Für Live-Übertragungen brauchen Sie aber, wie schon erwähnt, die "Premium”-Version. Die schlägt sich auf Ihrem Konto mit einem Minus von 4,99 Euro monatlich nieder. Sollten Sie zusätzliche Extras wünschen (etwa das simultane Streamen auf zwei Geräten), könnte die Version RTL+ "Max" für Sie interessant sein. Hier sind zu Anfang 9,99 Euro pro Monat fällig, ab dem 7. Monat steigt der Betrag dann aber auf 12,99 Euro. Laut RTL dürfen Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Stand: 1. November 2022). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.