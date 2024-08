Joey Kelly und Julia Beautx treten bei «7 vs. Wild» an

Beim Survival-Reality-Format «7 vs. Wild» treten in diesem Jahr unter anderem Schauspielerin Julia Beautx und Entertainer Joey Kelly an. Formatentwickler und Videoproduzent Fritz Meinecke stellte auf Youtube die sieben Teilnehmenden der vierten Staffel vor - er selbst macht demnach zum ersten Mal nicht mit. Neben Joey Kelly und Julia Beautx stellen sich diese Influencer der Herausforderung:

Die Staffel, die im Herbst bei Amazon zu sehen ist, werde «mit Abstand die härteste, die es je gab», hatte Meinecke bereits vor einigen Wochen angekündigt. Weitere Details etwa zum Drehort und zu den Regeln sind noch nicht bekannt.

In den beiden ersten Staffeln waren Teilnehmer einzeln mit wenig Ausrüstung und ohne Nahrung in der Wildnis von Schweden und Panama ausgesetzt worden. Dort mussten sie sieben Tage lang überleben. Sie konnten aber jederzeit einen Notruf absetzen und aufgeben. In der dritten Staffel sollten Zweier-Teams in Kanada 14 Tage lang das Überleben proben. Auch damals war Joey Kelly angetreten, sein Duo schied aber vorzeitig aus.

Das Format wurde anfangs nur auf Youtube ausgestrahlt und zählt mit 5,5 Millionen Aufrufen pro Folge zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Youtube-Formaten.