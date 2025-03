Gemeinsame Messerattacke von Mutter und Tochter

Bei einer gemeinsamen Messerattacke von Mutter und Tochter ist eine 49-jährige Frau in Frankfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen die 44-jährige Mutter und die 19-jährige Tochter die Frau wegen eines länger andauernden Streits auf der Berger Straße zur Rede gestellt haben. Im Rahmen dessen habe die Tochter die 49-Jährige festgehalten, während die Mutter mehrfach mit einem Küchenmesser in Richtung des Oberkörpers, des Halses und des Gesichtes des Opfers gestochen haben soll.

Die 49-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. Mutter und Tochter seien noch in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.