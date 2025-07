Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt - Tochter in U-Haft

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im südhessischen Bensheim sitzt die 24-jährige Tochter einer verstorbenen 56-Jährigen in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, machte die Tochter eine Aussage, die nun überprüft werden müsse.

Am vergangenen Freitagmittag war es zwischen den zwei Frauen zum Streit gekommen. Die 56 Jahre alte Mutter hatte eine tödliche Stichverletzung im Oberkörper erlitten. Dies ergab die Obduktion.

Die 24-Jährige war noch am Tatort festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Samstag ihre Untersuchungshaft an. Es besteht der Verdacht des Totschlags. Zu weiteren Umständen der Tat machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine weiteren Angaben. Zuvor berichtete die Hessenschau.