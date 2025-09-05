Sexueller Missbrauch: Gesuchter Verdächtiger festgenommen

Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen per Haftbefehl gesuchten Mann gefasst. Der 50-Jährige soll zwischen 2008 und 2019 seine Tochter und seine Nichte in 25 Fällen sexuell missbraucht haben, so die Polizei. Er wurde per Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bonn gesucht.

Bei seiner Ankunft aus São Paulo (Brasilien) konnten die Beamten ihn am Donnerstag festnehmen. Sie stellten zudem einen USB-Stick, einen Laptop, ein Smartphone sowie eine DVD sicher, heißt es.