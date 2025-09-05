Icon Menü
Untersuchungshaftbefehl: Sexueller Missbrauch: Gesuchter Verdächtiger festgenommen

Untersuchungshaftbefehl

Sexueller Missbrauch: Gesuchter Verdächtiger festgenommen

Ein Mann soll über mehrere Jahre seine Tochter und seine Nichte missbraucht haben. Jetzt wurde er am Frankfurter Flughafen gefasst.
Von dpa
    Die Bundespolizei konnte den 50-jährigen Paraguayer am Frankfurter Flughafen festnehmen. (Symbolbild)
    Die Bundespolizei konnte den 50-jährigen Paraguayer am Frankfurter Flughafen festnehmen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen per Haftbefehl gesuchten Mann gefasst. Der 50-Jährige soll zwischen 2008 und 2019 seine Tochter und seine Nichte in 25 Fällen sexuell missbraucht haben, so die Polizei. Er wurde per Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bonn gesucht.

    Bei seiner Ankunft aus São Paulo (Brasilien) konnten die Beamten ihn am Donnerstag festnehmen. Sie stellten zudem einen USB-Stick, einen Laptop, ein Smartphone sowie eine DVD sicher, heißt es.

