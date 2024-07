Unwetter in Tirol: Zwei Deutsche von Mure eingeschlossen

Unwetter mit Muren haben im österreichischen Bundesland Tirol einen Mann und eine Frau aus dem Ruhrgebiet in eine Notlage gebracht. Wie die Polizei berichtete, wurden die beiden mitten in der Nacht mit ihrem Auto im Zillertal auf einer Straße inmitten eines übergelaufenen Bachs eingeschlossen. Die Straße im Gebiet von Fügenberg war auf mehreren Stellen von Schlamm blockiert.

Einsatzkräfte konnten nur zu Fuß zu dem Mann und der Frau aus Gelsenkirchen vordringen. Nach der Räumung der Straße konnten die beiden unverletzt ins Tal fahren.

Wegen einer weiteren Mure in Tirol waren am Freitag der Reschenpass sowie mehrere Gemeinden an der Grenze zwischen Österreich und Italien vom Inntal aus nicht erreichbar. An der Räumung der betroffenen Straßen werde mit Hochdruck gearbeitet, hieß es vom Land Tirol.

Auch Teile der südlichen Bundesländer Steiermark und Kärnten waren von Unwettern betroffen. Häuser, Straßen und Keller wurden überschwemmt. Unter anderem mussten Feuerwehren im steirischen Murtal zu vielen Einsätzen ausrücken.