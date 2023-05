Heftige Unwetter am Gardasee: Sturm und Hagel ziehen über Torbole

Schon wieder gab es in Italien heftige Unwetter. Am Dienstag trafen sie das Nordufer des Gardasees. Ein Wolkenbruch mit starkem Wind ging in einen Hagelsturm über und verursachte Überschwemmungen.

Schwere Gewitter haben am Dienstag vor allem das nördliche Ufer des Gardasees getoffen. Ein Wolkenbruch mit starkem Wind ging in einen Hagelsturm über. Dieser hielt lange an und verursachte Überschwemmungen. Laut Südtirol News wurden Garagen und Lokale im Erdgeschoss geflutet. Lokalen Medien zufolge ließ der viele Hagel die betroffenen Gebiete wie Winterlandschaften aussehen.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, traf das Unwetter die Stadt Torbole besonders heftig. Dort regnete und hagelte es stark. Gianni Morandi, der Bürgermeister von Nago-Torbole, sprach von einer beeindruckenden Niederschlagsmenge, die in nur wenigen Minuten über das Gebiet abgegangen ist.

Auch der Verkehr auf der Hauptachse Gardesana kam zeitweise zum Erliegen. Nach bisherigen Angaben gab es keine Verletzten oder große Schäden im Zusammenhang mit dem Unwetter. Bei Torbole war laut Südtirol News ein Wohnmobil in den Gardasee gerutscht. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug aus dem Wasser bergen. Auch dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Wetter am Gardasee: Immer wieder Regenschauer in dieser Woche

Aktuell wechseln sich Sonne und Wolken bei 26 Grad in Torbole ab, auch am Mittwochabend soll es laut dem Portal Gardasee Wetter weitgehend trocken bleiben. Doch schon im Laufe des Donnerstags, der bei bis zu 27 Grad sonnig beginnt, steigt die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer. Von Freitag bis Sonntag werden dann immer wieder Regenschauer erwartet. Dabei wird es bis zu 27 Grad warm.

Gewitter verursacht Bootsunglück am Lago Maggiore

Am Sonntagabend hatte ein schweres Gewitter ein Bootsunglück am Lago Maggiore verursacht. Ein Hausboot kenterte. Vier Menschen überlebten das Unglück nicht. Mehrere Passagiere konnten selbst an Land schwimmen, andere wurden von Rettungsteams aus dem Wasser gerettet. Ein Anwohner erzählte den Reportern, dass es ein wunderschöner Tag war. "Aber wir haben gesehen, dass von Mailand her ein großes Gewitter aufzog." Der Lago Maggiore liegt nordwestlich der Metropole zwischen der Lombardei und dem Piemont und grenzt im Norden an die Schweiz.