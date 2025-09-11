Warnstufen des Deutschen Wetterdienstes in der Übersicht

Ob Unwetter, Schnee, Glätte oder starker Regen – könnte das Wetter in Deutschland zur Gefahr werden, gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Webseite oder in seiner Wetter-App Warnungen heraus. Dafür wird eine Deutschlandkarte in unterschiedlichen Farben gefärbt. So zeigt sich auf den ersten Blick, für welche Regionen es Warnungen gibt. Hier finden Sie eine Übersicht mit Erklärungen der einzelnen Farben.

Warnstufen des DWD: Übersicht

Insgesamt gibt es vier amtliche Warnstufen: gelb, orange, rot und violett. Sind keine amtlichen Warnungen aktiv und werden keine wetterbedingten Gefahren erwartet, verwendet der DWD die Farbe grün. Die Bedeutung der einzelnen Stufen in der Übersicht:

Stufe 1: Amtliche Warnungen (Gelb)

Bei dieser ersten Warnstufe ist die erwartete Wetterentwicklung nicht ungewöhnlich. Trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Wer Aktivitäten im Freien geplant hat und dem Wetter ausgesetzt ist, sollte sich regelmäßig über die weitere Wetterentwicklung informieren und sein Verhalten entsprechend anpassen.

Stufe 2: Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange)

Bei der Stufe 2 ist die erwartete Wetterentwicklung zwar nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden entstehen. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren, vorsichtig sein und riskantes Verhalten vermeiden.

Stufe 3: Amtliche Unwetterwarnung (Rot)

Herrscht die Warnstufe 3, ist die erwartete Wetterentwicklung sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter entstehen. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und Aufenthalte im Freien vermeiden. Muss man sich dem Wetter aussetzen, sollte man sehr vorsichtig sein.

Stufe 4: Amtliche Warnung vor extremem Unwetter (Violett)

Stufe 4 ist die höchste Warnstufe des DWD. Gilt sie, ist die Wetterentwicklung extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Häufig sind dabei größere Gebiete betroffen. In diesem Fall sollte man Aufenthalte im Freien vermeiden, sich sehr vorsichtig verhalten und sich regelmäßig über die Entwicklung der gefährlichen Wettersituation informieren. Man sollte auf jeden Fall unter Umständen ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte folgen.

Weitere Warnungen des DWD

Zusätzlich zu diesen Warnstufen gibt es noch eine Vorabwarnung vor Unwettern und eine Hitze- beziehungsweise UV-Warnung. Das sind die Bedeutungen:

Vorabwarnung Unwetter

Ist eine sehr gefährliche oder sogar extrem gefährliche Wetterentwicklung erkennbar und möglich, aber Gebiet, Zeit und Intensität sind noch nicht abschätzbar, veröffentlicht der DWD eine Vorabinformation zu Unwettern. Diese Vorwarnung dient der rechtzeitigen Vorbereitung von Schutzmaßnahmen. In einem solchen Fall sollte man sich regenmäßig über die weitere Wetterentwicklung und die Ausgabe von amtlichen Warnungen und amtlichen Unwetterwarnungen informieren.

Hitze- oder UV-Warnung (dunkles beziehungsweise helles Lila, Rosa)

Wenn in den kommenden Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung erwartet werden, gibt der DWD eine Hitze- oder UV-Warnung heraus.