Regen und Erdrutsch in Norditalien: 120 Menschen evakuiert

Nach schweren Regenfällen ist es in Norditalien westlich von Turin zu einem Erdrutsch gekommen. Fünf Menschen wurden vermisst, konnten aber gefunden werden.

Ein Erdrutsch und eine Schlammlawine infolge schwerer Regenfälle haben in der norditalienischen Gemeinde Bardonecchia westlich von Turin große Schäden angerichtet. Rund 120 Menschen seien evakuiert worden, berichteten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Montagmorgen. Zeitweise wurden nach dem schweren Unwetter am späten Sonntagabend fünf Menschen vermisst - sie konnten allerdings von den Rettungskräften der Feuerwehr und Polizei gefunden werden, wie der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, unter Berufung auf die Bürgermeisterin des Ortes bestätigte. Wegen des Regens und des Erdrutsches in dem Ort in der Region Piemont schwoll zudem ein Bach an, der über die Ufer trat.

Sechs Menschen wurden aus einem Wohnmobil gerettet

Die italienische Feuerwehr berichtete am Montagmorgen von schweren Schäden im Zentrum des Ortes unweit der Grenze zu Frankreich. Die Rettungskräfte berichteten zudem von sechs geretteten Menschen, die sich während des Unwetters in einem Wohnmobil aufhielten, das von Wasser und Schlamm überschwemmt wurde.

Die rund 120 Evakuierten wurden in einem Camp des italienischen Roten Kreuzes sowie in Hotels in der Gegend untergebracht. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich gewaltige Schlammmassen durch die Straßen walzen und mit voller Wucht alles auf dem Weg mit sich reißen. Mehrere Fahrzeuge wurden sowohl beschädigt als auch von der Lawine mitgerissen. (dpa)

