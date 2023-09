Sturmtief "Elias" sorgt in Griechenland für heftige Überschwemmungen

Schon wieder ziehen heftige Unwetter über Griechenland. Überschwemmungen, Stromausfälle und gesperrte Straßen sind die Folge. Mehrere Bewohner können ihre Häuser nicht mehr verlassen.

Wie viele andere Länder im Süden Europas leidet auch Griechenland in diesem Jahr unter dem Extremwetter. Am Mittwoch hat das Tief "Elias" erneut für Überschwemmungen, Stromausfälle und gesperrte Straßen gesorgt.

Unwetter in Griechenland: Bewohner von Volos können Häuser nicht verlassen

Die griechische Hafenstadt Volos wurde zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen unter Wasser gesetzt. Bereits bis zum Mittwochnachmittag gab es dort Niederschlagsmengen von um die 113 Liter pro Quadratmeter, danach regnete es fast ununterbrochen weiter, wie der griechische Wetterdienst Meteo mitteilte. Der Strom fiel aus und der Autoverkehr wurde untersagt. Weil sich die Straßen in reißende Ströme verwandelt hatten, konnten viele Bewohner ihre Häuser nicht verlassen. Steine, Äste, Unrat, Mülltonnen und sogar Autos trieben in Richtung Meer.

"Menschenleben sind in Gefahr. Die Welt ist in Gefahr", sagte Bürgermeister Achilleas Beos am Donnerstagmorgen dem Nachrichtensender ERTnews. Die Abflussrohre seien zerstört, die Menschen könnten nicht zur Arbeit gehen.

Auch das Hinterland von Volos war erneut betroffen. In der großen, landwirtschaftlich stark genutzten Ebene stand das Wasser nach Angaben von Einwohnern wieder meterhoch. Feuerwehrleute wurden auch aus anderen Teilen Griechenlands herangezogen, zudem war die Armee mit Booten und Raupenfahrzeugen im Einsatz, um Menschen aus Häusern zu retten.

Griechenland: Unwetter trifft auch Insel Euböa und Larisa

"Elias" wütete auch auf der Nordhälfte der Insel Euböa. Dort kam es zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Der Regen schwemmte nahe der nordwestlich gelegenen Ortschaft Limni so viel roten Schlamm ins Meer, dass die Bucht rot leuchtete, wie Bilder in griechischen Medien zeigten. In der Ortschaft Mantoudi im Nordosten der Insel mussten sich die Menschen zwischenzeitlich in die oberen Stockwerke ihrer Häuser retten, weil sich die Wassermassen in den Straßen hüfthoch stauten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Unwetter trafen erneut auch die mittelgriechische Stadt Larisa und Teile der Ausläufer des Pilion-Gebirges. Die Situation dort ist vor allem deshalb angespannt, weil die Region erst Anfang September von Sturmtief "Daniel" unter Wasser gesetzt worden war. Das Dorf Sotirio nahe Larisa wurde am Mittwochnachmittag vorsorglich evakuiert.

Lesen Sie dazu auch

Unwetter in Griechenland: Wetterdienst erwartet auch am Donnerstag Regen

Auch am Donnerstag erwartet der Hellenic National Meteorological Service örtlich starke Regenfälle und Stürme in Griechenland. Betroffen davon sind bis Mittag Magnesia, die Sporaden, Euböa, Fthiotida, Phokis und Böotien. Doch die Unwetter sollen schwächer werden.

Mehrere Tote bei Unwettern in Griechenland vor wenigen Wochen

Erst vom 4. bis zum 8. September trafen heftige Unwetter auf Mittelgriechenland. Starkregen überschwemmte Dörfer und Städte. Die Niederschlagsmengen erreichten zwischenzeitlich nie gekannte Höhen von teils mehr als 700 Liter pro Quadratmeter in weniger als 24 Stunden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

17 Menschen kamen dabei ums Leben, die Schäden liegen in Milliardenhöhe. Sie sind noch längst nicht beseitigt. Der Grund war das Sturmtief "Daniel", das sich zu einem "Medicane", einem mediterranen Wirbelsturm, entwickelte und anschließend über Libyen zog. Zudem drohte wegen Tausender verendeter Nutztiere zeitweise Seuchengefahr. (mit dpa)