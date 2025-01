Aufräumarbeiten in Irland und Schottland nach Sturm Éowyn dauern an

In Großbritannien und Irland sind die Folgen von Sturm Éowyn weiter zu spüren. Das Unwetter verursachte in der Nacht zum Freitag massive Schäden und legte das öffentliche Leben in den betroffenen Regionen weitestgehend still. Der schottische Fußball-Meister Celtic Glasgow musste ein Spiel für Samstag absagen. In Irland starb ein Mann als ein Baum auf sein Auto stürzte.

Hunderttausende in Irland und Schottland nach Sturm Éowyn ohne Strom

Für rund 402.000 Haushalte, Betriebe und Unternehmen in Irland, sowie für ungefähr 140.000 weitere im britischen Nordirland war nach Angaben des Energieversorgers ESB Networks am Samstagabend der Strom noch nicht wiederhergestellt. Berichten zufolge gab es für rund 120.000 Menschen in Irland außerdem kein fließendes Wasser. Für weitere 400.000 Menschen sei die Wasserversorgung außerdem gefährdet gewesen. Der Wasserversorger Uisce Éireann arbeite nach eigenen Angaben am Wiederaufbau der Versorgung. Im öffentlichen Nahverkehr sei der Normalbetrieb bereits fast vollständig wiederhergestellt, berichtete die Zeitung Irish Times am Samstagabend. Auch Flugzeuge und Fernzüge könnten demnach wieder genutzt werden.

Auch Teile Schottlands wurden schwer von Sturm Éowyn getroffen. Zu der Zeit, in der normalerweise ein reger Berufsverkehr herrschte, sei der Verkehr unheimlich ruhig geblieben, schrieb die schottische Zeitung Scotsman. Der Stillstand im öffentlichen Leben könne dem Bericht zufolge nur verglichen werden mit den Lockdowns während der Pandemie. Auch am Samstagabend haben Angaben der schottischen Regierung zufolge in Edinburgh rund 35.000 Haushalte weiter keinen Strom. Anders als in Irland bleibe der Verkehr nach wie vor beeinträchtigt. Einzelne Straßen seien den Angaben zufolge gesperrt, viele Verbindungen per Zug, Bus, Flugzeug oder Fähre hätten noch nicht wiederaufgenommen werden können.

Aufräumarbeiten nach dem Unwetter in Großbritannien und Irland dauern noch Tage

Wie der Regierungschef von Schottland, John Swinney, zwar hoffnungsvoll sagte, könnten die wegen des Sturms geschlossenen Schulen bald wieder geöffnet werden. Mit Blick auf die Gesamtlage unterstrich er aber: „Die Menschen sollten sich auf anhaltende Störungen einstellen“. Die Aufräumarbeiten nach dem Sturm dürften noch mehrere Tage dauern. Am Sonntag werden erneut Wind und Regen erwartet. (mit dpa)

Das Unwetter Éowyn ist in der Nacht zum Freitag auf die Küste Englands getroffen und verursachte schwere Schäden. Foto: Mark Cosgrove, dpa/News Images via ZUMA Press Wire

Wegen der starken Winde verunglückte ein Lkw im Nordosten Englands. In Großbritannien galten am Wochenende hohe Warnstufen. Foto: Owen Humphreys, dpa/PA Wire

Unter anderem in Dublin sorgte der Sturm für Verwüstung. Teilweise ist das Stromnetz im Land noch nicht wiederhergestellt. Foto: Brian Lawless, dpa/PA Wire