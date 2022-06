Unwetter: In Bayern drohen weitere Gewitter

Die letzte Juni-Woche startet in Bayern mit einer knallenden Hitze. Das Wetter hält in der Folge aber auch Unwetter und Gewitter bereit. Ein Ausblick.

Die letzte Juni-Woche des Jahres 2022 beginnt in Deutschland mit knallender Hitze. Das gilt auch für weite Teile Bayerns. Der Deutesche Wetterdienst (DWD) sagt auch für Dienstag Gewitter voraus. "In der Südhälfte viele Wolken und im Tagesverlauf erneut auflebende Schauer- und Gewittertätigkeit, örtlich Unwettergefahr. In der Nordhälfte teils sonnig, teils wolkig und meist trocken", analysiert der DWD den Wetter-Trend in Deutschland.

Unwetter in Bayern: Weitere Gewitter am Dienstag und Mittwoch

In Bayern sollte es am Dienstag nur einzelne Gewitter und Schauer geben, denen viele sonnige Abschnitte gegenüberstehen. Besonders in Franken soll es in der Nacht ein höheres Gewitterrisiko geben. Am Mittwoch ist die Gefahr für gewittrige Regenfälle aber höher. Der Donnerstag zeigt sich als letzter Tag im Juni dann überwiegend sonnig. Am Nachmittag und am Abend sind aber auch hier vereinzelte Gewitter im Bereich des Möglichen.

Wetter in Bayern soll sich erst am Wochenende beruhigen

Am Freitag kann es im äußersten Südosten Deutschlands zu Unwettern mit heftigem und teilweise mehrstündigem Starkregen kommen. Im Südosten ist zudem nicht auszuschließen, dass es auch hageln kann. In der Nacht zum Samstag sollen die Gewitter dann Richtung Osten abziehen und der Himmel aufklaren.

Video: dpa

Temperaturen bis zu 30 Grad können wohl an allen Tagen der Woche erreicht werden. Das Wetter wird sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wohl erst am Wochenende beruhigen.

Unwetterwarnungen für Bayern: Am Montag nur weniger Schäden in Schwaben

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für manche Landkreise in Bayern amtliche Warnungen vor schweren Unwettern für Montagabend und die Nacht ausgegegeben. In Schwaben allerdings hielten sich die Auswirkungen in Grenzen. Den Polizeipräsidien wurden bis auf Brand in Hollenbach keine größeren Schäden gemeldet. Dort hat der Blitz in einen Heustadel eingeschlagen.