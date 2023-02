Schwere Regenfälle fordern in Brasilien mindestens 36 Todesopfer

Zur Karnevalszeit wird Brasilien von schweren Unwettern heimgesucht. Bei den Regenfällen und Erdrutschen kamen 36 Menschen ums Leben. Es werden noch mehr Opfer befürchtet.

Brasilien wird von extremen Unwettern heimgesucht. In mehreren Städten des brasilianischen Bundesstaats São Paulo haben Regenfälle und Erdrutsche mindestens 36 Todesopfer gefordert. Seit Samstag verursacht die Wetterlage Erdrutsche und Überschwemmungen an der Atlantikküste. Das teilte die Regierung von São Paulo auf Twitter mit.

Überschwemmte Straßen sorgen in Brasilien für chaotische Zustände Foto: Agencia Brazil, dpa

Unwetter in Brasilien: Regenfälle und Erdrutsche sorgen für Notstand

Laut der Regierung seien zahlreiche Straßen blockiert. Das erschwert auch die Hilfe für die Verletzten und die rund 330 Personen, die im Zuge der Umstände obdachlos wurden. Es sollen noch Hunderte Menschen verschüttet sein. Das Militär hilft bei den Rettungseinsätzen mit Hubschraubern aus. São Paulos Gouverneur Tarcísio de Freitas rief in den sechs Städten, die am stärksten betroffenen sind, den Notstand aus. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will die Region am Montag besuchen.

Die Suche der Rettungskräfte wird dadurch erschwert, dass in dem brasilianischen Bundesstaat weitere heftige Regenfälle erwartet werden. Die Zahl der Opfer könnte daher weiter steigen. "Unseren Rettungsteams gelingt es nicht, an verschiedene Orte zu gelangen; es ist eine chaotische Situation", sagte Felipe Augusto, Bürgermeister von São Sebastiao. Die Stadt ist zusammen mit Bertioga besonders schwer betroffen. Dort stürzten teils mehr als 600 Liter Regen pro Quadratmeter herunter. Augusto berichtete, dass viele Menschen unter den Trümmern der Häuser verschüttet seien. Er postete zudem Videos, welche das Ausmaß der Zerstörung zeigen.

Regen und Unwetter in Brasilien: Erschütternde Bilder und "zwei Wunder"

Die Unwetter suchen Brasilien während des Karnevals heim. In São Sebastiao und Bertioga wurden die Karnevalsfeiern abgesagt. Inmitten der "fünften Jahreszeit", die in Brasilien zelebriert wird wie fast nirgendwo sonst, gab es allerdings auch "zwei Wunder", wie die Regierung von São Paulo twitterte. Es wurden demnach eine schwangere Frau in den Wehen mit ihrem Baby und ein zweijähriges Kind unter Trümmern gerettet.

Neben diesen "Wundern" überwiegen allerdings erschütternde Bilder. Einige Häuser stehen bis zum Dach unter Wasser. Viele Häuser sind von den Wasser- und Schlammmassen komplett zerstört. Eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Santos und Rio de Janeiro ist blockiert.

