Vier Tote bei Unwettern in Bulgarien: Lage entspannt sich langsam

Neben Griechenland und der Türkei wüten auch in Bulgarien heftige Unwetter, die Überschwemmungen zur Folge haben. Besonders die südliche Schwarzmeerküste ist betroffen.

Nicht nur Griechenland und die Türkei, sondern auch in Bulgarien wüten aktuell Unwetter. Am Montagabend haben starke Regenfälle sowie Gewitter die Schwarzmeerküste getroffen. Mindestens vier Menschen sind ums Leben gekommen. Der bulgarische Ministerpräsident, Nikolaj Denkov, sprach von einer "Naturkatastrophe". Über 300 Liter Regen pro Quadratmeter sei in weniger als 24 Stunden gefallen. Doch die Lage scheint sich zu entspannen. Zunächst soll es in Bulgarien nicht mehr regnen.

Unwetter in Bulgarien 2023: Besonders Region um Burgas ist betroffen

Besonders betroffen ist die Region rund um Burgas im Süden des Landes. Dort traten Flüsse über die Ufer und Brücken wurden beschädigt. Die Region südlich der Stadt ist deshalb von der Außenwelt abgeschnitten. In Zarewo, einer Küstenstadt rund 100 Kilometer südlich von Burgas, wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Der Bürgermeister von Zarewo sagte im Sender Nova Television: "Die Menge an Regen, die hier gefallen ist, ist beispiellos."

Am Mittwoch wurde in Gedenken an die Todesopfer in Zarewo ein Trauertag ausgerufen. Auch in anderen Städten Bulgariens fielen Feierlichkeiten aus, die für den landesweiten Festtag anlässlich der Wiedervereinigung Bulgariens geplant waren.

Auch viele Touristinnen und Touristen mussten in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben von Nova Television wurden etliche Campingplätze evakuiert, da sie unter Wasser standen. Der Besitzer eines Wohnwagens nahe Zarewo sprach von "vier bis von fünf Meter hohen Wellen", die den Platz erreichten. "Es gab ein Grollen und irgendwann kam das Wasser." Im Internet kursieren zahlreiche Videos von umherschwimmenden Wohnmobilen und Autos. Teilweise ist zu erkennen, wie sie ins Meer gespült werden. In vielen Orten brach die Stromversorgung zusammen oder wurde zum Teil aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.

Wohnmobile bei Unwetter in Bulgarien ins Meer gespült

An einigen Orten entlang der Schwarzmeerküste gilt ein Badeverbot. Rund 4000 Menschen seien aktuell von dem Unwetter betroffen, erklärte die bulgarische Tourismusministerin Zaritsa Dinkova. (mit dpa)

