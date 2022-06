Ein Toter durch Tornado in Niederlanden

In den Niederlanden hat ein Tornado für Verwüstung gesorgt. Ein Mensch ist ums Leben gekommen.

Im Südwesten der Niederlanden hat ein Tornado ein Menschenleben gefordert. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden. Das teilten die Einsatzkräfte in Zierikzee am Montag mit. Über den Zustand der Verletzten wurden zunächst keine Angaben gemacht. Laut Meteorologen sei es ein schwacher Tornado gewesen. Dennoch waren die Verwüstung nach dem Unwetter erheblich. Der Ort an der Nordsee ist auch bei deutschen Urlaubern beliebt.

Tornado in den Niederlanden: Provinz Zeeland teilweise verwüstet

Der Tornado fegte gegen 13 Uhr über die niederländische Provinz Zeeland. Videos und Fotos auf den sozialen Netzwerken geben ein Bild der Verwüstung. Zu sehen sind unter anderem Dachziegel, die von Wohnhäusern und einer Kirche gerissen wurden, entwurzelte Bäume und durch die Luft wirbelnde Trampolins. Zehn bis 20 Wohnhäuser seien so beschädigt worden, dass sie unbewohnbar sind. Hilfsdienste helfen derzeit bei der Versorgung der Betroffenen und bei den Aufräumarbeiten.

