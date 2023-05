Unwetter in Italien: Welche Region ist betroffen?

Langsam zeichnet sich das Ausmaß der Zerstörung nach den heftigen Unwettern in Italien ab. 14 Todesopfer meldeten die Behörden bislang. Welche Region von den Überschwemmungen betroffen ist.

Heftige Unwetter mit extremen Regenfällen haben Norditalien in dieser Woche heimgesucht. Innerhalb von knapp zwei Tagen fiel an manchen Stellen so viel Regen wie normalerweise in einem halben Jahr. Überschwemmungen und Erdrutsche waren die Folge. Die Behörden meldeten inzwischen 14 Todesopfer. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Wegen der Überschwemmungen brach in vielen Teilen der Region das Strom- und Mobilfunknetz zusammen. Auch viele Trinkwasserleitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Und es gibt schon wieder eine Wetterwarnung für die Gegenden rund um die betroffenen Städte Faenza, Ravenna, Forlì und Cesena. "Der Regen ist zurück", titelte die italienische Zeitung La Repubblica am Freitagmorgen.

Unwetter und Überschwemmungen in Italien: Betroffene Region

Die Unwetter zogen in dieser Woche über den Norden Italiens, vor allem über die Region Emilia-Romagna. Insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì leiden unter den Folgen. Diese Provinzen waren am stärksten betroffen:

Ravenna

Forlì-Cesena

Rimini

Unwetter in Italien aktuell: Straßen in Region Emilia-Romagna unter Wasser

Auch in der vergangenen Nacht und am Montagmorgen kam es in der Provinz Ravenna zu weiteren Überschwemmungen und Evakuierungen. Wie La Repubblica berichtet, hat sich die Situation auf den Autobahnen in der Region Emilia-Romagna aber inzwischen wieder normalisiert. Etliche Nebenstraßen in den Provinzen Ravenna und Forlì-Cesena sind aber noch immer mit Schlamm bedeckt oder stehen unter Wasser. In der Region Emilia-Romagna sind weiterhin etwa 880 Feuerwehrleute mit etwa 330 Einsatzfahrzeugen im Einsatz, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. An einigen Orten beginnen bereits die Aufräumarbeiten.

Das Auswärtige Amt hat inzwischen deutsche Reisende oder in Italien lebende Deutsche auf die Gefahren durch Überschwemmungen und Erdrutsche hingewiesen. Man solle die aktuelle Lage in den lokalen und sozialen Medien verfolgen sowie Anweisungen der lokalen Behörden unbedingt Folge leisten.

Das Standbild aus einem Video zeigt Luftaufnahmen der überschwemmten Landstriche. Nach heftigen Regenfällen ist es in den italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance/dpa/Italienisches Innenministerium

Italien: Unwetter in Region Emilia-Romagna – Formel-1-Rennen abgesagt

Die heftigen Unwetter in Italien betreffen auch das geplante Formel-1-Rennen in Imola. Der Große Preis von Emilia-Romagna sollte am Wochenende stattfinden. Am Freitag war der Trainingsbeginn geplant. Nun musste das Fahrerlager auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari aber geräumt werden. Der italienische Katastrophenschutz hatte Sicherheitsbedenken, da der nahe gelegene Fluss Santerno über die Ufer treten könnte.

Inzwischen ist klar: Der Grand Prix in Imola wird abgesagt. Er war als sechster Saisonlauf geplant und sollte der Start in die Europa-Saison der Formel 1 sein. Dass der Grand Prix in Imola noch in diesem Jahr nachgeholt wird, ist sehr unwahrscheinlich. Der Terminplan ist mit 17 weiteren Rennen dicht gefüllt, schon in der kommenden Woche geht es in Monaco weiter. Einer verkürzten Sommerpause dürften die Teams kaum zustimmen. Die Macher von Imola hoffen daher auf eine Verlängerung ihres Formel-1-Vertrags um ein Jahr. "Angesichts der Komplexität des Kalenders kann man durchaus davon ausgehen, dass die Ausgabe 2023 im Jahr 2026 stattfinden wird", sagte der Präsident des italienischen Automobilverbands, Angelo Sticchi Damiani.

Wetterextreme in Italien: Erst Trockenheit, jetzt Regen

Italien litt in diesem Jahr bereits mehrmals unter Wetterextremen. Im Winter und zum Beginn des Frühjahrs war es sehr trocken. Flüsse und Seen führten außergewöhnlich wenig Wasser. Der durchschnittliche Wasserstand am Gardasee betrug im April etwa 46 Zentimeter. Im gleichen Zeitraum hatte er im Jahr 2022 noch bei 99 Zentimetern gelegen. Zuletzt kam es in Italien örtlich begrenzt allerdings immer wieder zu heftigen Niederschlägen. (mit dpa)