Orkan, Überschwemmungen, Erdrutsche: Unwetter ziehen über Italien

Schwere Unwetter ziehen in dieser Woche über Italien. Überschwemmungen und Erdrutsche sind die Folge. Besserung ist vorerst nicht in Sicht.

Aktuell ziehen schwere Unwetter über Italien. Der Katastrophenschutz warnt bis Mittwochnachmittag vor Schauern und Gewittern über Sizilien und Kalabrien. Auch Hagel und orkanartige Windböen sind möglich, die bis nach Basilikata und Apulien reichen. An den Küsten kann der Wind laut dem italienischen Wetterportal Il Meteo zu Sturmfluten führen. Ein Wirbelsturm zieht über Sardinien in Richtung Tunesien. Aus Sicherheitsgründen haben Bürgermeister in mehreren italienischen Gemeinden Schulschließungen angeordnet. Im Norden Italiens wurden Straßen gesperrt und es kommt zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

In Ligurien gab es bereits mehrere Erdrutsche, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Die Gemeinde Pieve Ligure wurden in zwei Hälften geteilt. Mehrere Bewohner wurden isoliert. In der Gemeinde Davagna in Genua zerstörte ein Erdrutsch eine Gasleitung. In der Gemeinde Massarosa in der Toskana wurde ein Auto verschüttet, die Insassen blieben unverletzt.

Unwetter in Italien: Teilweise Warnstufe Rot und Lawinengefahr

Für Teile Venetiens gilt aktuell die Wetter-Warnstufe Rot. Die orange Stufe wurde für Teile der Region Emilia-Romagna und Venetiens ausgerufen. In den Regionen Friaul-Julisch Venetien, Venetien, Trentino-Südtirol, Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna, Toskana, Abruzzen, Umbrien, Latium, Kampanien, Molise, Kalabrien, Basilikata, Sizilien und Sardinien gilt die gelbe Warnstufe.

Im Trentino, wo es weiterhin schneit, herrscht aktuell Lawinengefahr der Stufe Vier von Fünf. Auch in Venetien, in den Alpen und im Piemont gilt die gelbe Lawinenwarnstufe.

Auch in den kommenden Tagen Unwetter in Italien erwartet

In den kommenden Tagen sollen die Unwetter nicht nachlassen. Es wird immer wieder Regen und in den Bergen auch Schnee erwartet. Vor allem im Norden und Zentrum Italiens wird der Regen am Donnerstag kaum nachlassen. Im Süden und an der Adriaküste kann es auch längere Phasen ohne Niederschlag gaben.

Schon am Freitag nehmen die Regenfälle aber wieder zu – insbesondere im Norden und im Zentrum des Landes. In den Alpen soll es laut Il Meteo wieder schneien. Im Süden konzentrieren sich die Niederschläge hauptsächlich auf das untere Tyrrhenische Meer und Sizilien. Die Aussichten für das Wochenende sehen ähnlich aus.