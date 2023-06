Katastrophenschutz warnt vor Unwettern in Italien – Wirbelsturm droht

In Italien drohen in dieser Woche wieder Unwetter. Der Katastrophenschutz hat eine Warnung herausgegeben. Am Mittwoch droht sogar ein Wirbelsturm.

Italien hat in diesem Jahr immer wieder mit extremem Wetter zu kämpfen. Erst herrschte Dürre, dann überschwemmte heftiger Regen einige Regionen des Landes. Auch am Mittwoch wird in einigen Regionen ein Gewitter mit Sturm und Hagel in einigen Regionen erwartet.

Unwetter in Italien am Dienstag erwartet

Wie das italienische Wetterportal Il Meteo berichtet, treffen die Gewitter viele Teile des Nordwestens, insbesondere die obere Lombardei und das Piemont. Demnach werden auch Städte wie Turin und Mailand betroffen sein. Auch im Nordosten Italiens, vor allem zwischen Friaul-Julisch Venetien und Venetien, sind Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Tages wird auch in vielen Teilen Liguriens, im Zentrum, in der Toskana und im Latium bis nach Kampanien schlechtes Wetter erwartet.

In der zweiten Tageshälfte werden vor allen im Nordwesten Italiens, wieder in der Region Emilia-Romagna, in einem großen Teil des Zentrums und am späten Nachmittag auch im Süden heftige Gewitter erwartet. Am Abend lassen die Gewitter in den meisten Regionen wieder nach.

Auch der Katastrophenschutz warnt vor Regen und Gewittern. In einem großen Teil des Piemont, in der gesamten Region Emilia-Romagna, in der Toskana, Umbrien, Latium, Abruzzen, Molise und in Teilen der Lombardei und der Marken gilt die gelbe Alarmstufe.

Unwetter in Italien: Droht ein Wirbelsturm?

Am Mittwoch droht dann die nächste Wetter-Gefahr. Denn der der ehemalige Zyklon Oscar zieht vom Atlantik über das Mittelmeer. Dort wird er mit kühlen Strömungen aus Nordeuropa und der bereits in Italien herrschenden feuchten Hitze zusammenkommen. Es könnte sich ein Mittelmeer-Zyklon, also ein Wirbelsturm, bilden. Laut Il Meteo kann es zu heftigen Stürmen und Sturzfluten kommen. Erst wird es Sardinien treffen, danach auch Mittel- und Süditalien.

Schwere Gewitter am Gardasee Ende Mai

Erst Ende Mai haben schwere Gewitter das nördliche Ufer des Gardasees getoffen. Ein Wolkenbruch mit starkem Wind ging in einen Hagelsturm über. Dieser hielt lange an und verursachte Überschwemmungen. Laut Südtirol News wurden Garagen und Lokale im Erdgeschoss geflutet. Lokalen Medien zufolge ließ der viele Hagel die betroffenen Gebiete wie Winterlandschaften aussehen.