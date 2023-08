Nach Tornado am Dienstag: "Schwarzer Freitag" in Italien erwartet

Nachdem am Dienstag ein Tornado über Italien zog, werden am Freitag wieder Unwetter erwartet. Diese könnten auch Urlaubsregionen an der Adria treffen.

Immer wieder wird Italien in diesem Jahr von Wetterextremen heimgesucht. Im Mai verursachten heftige Regenfälle in der Region Emilia-Romagna Überschwemmungen und Erdrutsche. Mitte Juli waren Regen und Hagel war so stark, dass Wassermassen mit Eisschollen durch einen Vorort Mailands geflossen sind. In dieser Woche haben Unwetter Tornados an der Adria hervorgebracht.

Unwetter in Italien: Tornados in Venetien nicht ungewöhnlich

Der erste am Dienstagabend blieb ohne Folgen, er war nur etwa fünf Kilometer nordöstlich von Venedig über die Lagune in der beliebten Urlaubsregion Jesolo hinweggezogen, wie wetteronline berichtet. Doch der zweite Tornado richtete in Slowenien große Schäden an. Er traf die Ortschaft Koseze bei Ilirska Bistrica. Mehrere Dächer wurden abgedeckt und Gebäude beschädigt.

Die italienische Region Venetien gehört zu den Gebieten mit hoher Tornadodichte in Europa. Die schwülheiße Luft der Adria sorgt gemeinsam mit entsprechender Windscherung – einer starken Änderung der Windgeschwindigkeit zwischen dem Erdboden und den höheren Luftschichten – immer wieder für schwere Gewitter mit großen Hagelkörnern. Dabei bilden sich auch hin und wieder Tornados.

Unwetter in Italien am Freitag erwartet

Das italienische Wetterportal Il Meteo rechnet auch mit einem "schwarzen Freitag". In weiten Teilen Nord- und Mittelitaliens werden Gewitter mit starken Regenfällen erwartet. Der Katastrophenschutz hat Warnungen für mehrere Regionen ausgesprochen. In den Marken und in den meisten Teilen der Lombardei gilt die orange Warnstufe. Die gelbe Warnstufe gilt für Latium, Umbrien, die Abruzzen, Teile der Toskana, Teile der Emilia-Romagna, Ligurien, Piemont, Venetien, Friaul-Julisch Venetien sowie Trient, Bozen und die Lombardei. In diesen Regionen werden Unwetter mit Hagel und starkem Wind erwartet.

Laut Il Meteo treffen die Unwetter zunächst die nordwestlichen Regionen und breiten sich am Nachmittag in Richtung Emilia-Romagna und Triveneto aus. Dort halten sie mindestens bis zum Abend an. In der Nacht zum Samstag werden mehrere Gewitter über die Adriaküste in Richtung Marken und Abruzzen ziehen. Im Laufe des Tages bessert sich die Situation dann im Norden.

