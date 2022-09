Unwetter treffen Norditalien: Tornado zieht über Gardasee

Norditalien wurde in der Nacht auf Donnerstag von heftigen Unwettern heimgesucht. Am Gardasee gab es sogar einen Tornado.

Unwetter haben in der Nacht zum Donnerstag die Urlaubsregionen rund um den Gardasee in Atem gehalten. Es ist sogar von einem Tornado die Rede. In Livorno gab es dutzende Feuerwehreinsätze, Blevio in der Provinz Como wurde von Schlammlawinen heimgesucht. Die italienische Zeitung La Repubblica berichtet zudem von Überschwemmungen und Erdrutschen in Trentino und erstem Schnee in Südtirol.

Augenzeugen filmen Tornado am Gardasee

Der Wirbelsturm traf am Donnerstagmorgen den Teil des Gardasees, der in der Provinz Verona liegt. Er fegte über das Wasser. Augenzeugen filmten den Tornado. Es werde noch überprüft, ob sich Boote während des Tornados auf dem Teil des Sees befanden. Bislang gibt es keine Informationen über größere Schäden oder Verletzte. Es liefen allerdings einige Keller wegen des Starkregens voll, Tunnel und Straßen wurden überflutet.

Unwetter in Italien: Nur langsam Besserung in Sicht

Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Der Katastrophenschutz teilte mit, dass die Gewitterwarnung noch bis Mittwochabend um 18 Uhr gilt. In den darauffolgenden Tagen soll sich das Wetter im Mittelmeerraum dann langsam beruhigen.