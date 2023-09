Stürme, Regen, Hagel: Wetterdienst warnt vor Unwettern in Spanien

Nachdem bereits Anfang September mindestens fünf Menschen bei Unwettern in Spanien ums Leben kamen, warnen Meteorologen auch in dieser Woche von Regen und Sturm. Vor allem die Provinz Castellón ist betroffen.

Erst Anfang des Monats waren sintflutartige Regenfälle in vielen Teilen Spaniens niedergegangen. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, mehrere Personen wurden verletzt. Nun gibt es die nächste Unwetterwarnung für das Land. Meteorologen erwarten die ganze Woche über Spätsommerstürme in der Provinz Castellón im Osten Spaniens. Sie sollen zwar kurz, aber intensiv sein.

Unwetter in Spanien: Warnstufe orange in Provinz Castellón

Am Dienstag gilt in Castellón die Warnstufe orange. Der spanische Wetterdienst Aemet erwartet neben den Stürmen Hagel und etwa 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Sowohl die Stürme als auch der Regen sollen sich punktuell auf kleine Gebiete konzentrieren.

Am Mittwoch wird sich die Situation voraussichtlich nicht wesentlich bessern. Ab Mittag erwarten Meteorologen wieder Regenschauer und Hagel. Auch am Donnerstag sind Schauer und gelegentliche Stürme möglich. Gegen Ende der Woche nimmt die Intensität der Unwetter zu. Aller Voraussicht nach werden die Unwetter am Samstag ihren Höhepunkt erreichen. Doch bislang ist unklar, welche Regionen betroffen sein könnten.

Mindestens fünf Tote bei Unwettern in Spanien Anfang September

Bei Unwettern in Spanien Anfang September kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, mehrere wurden verletzt. In der Provinz Toledo südöstlich von Madrid wurden die Leichen von drei Männern geborgen, wie die Regierung der Region Kastilien-La Mancha mitteilte. Ein Opfer sei in seinem Auto gestorben, ein 20-Jähriger wurde tot in einem Garagenfahrstuhl gefunden und ein 50-Jähriger wurde leblos in einem Bach entdeckt. Schon zuvor waren zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren in Saragossa gestorben. Sie waren in einer achtköpfigen Gruppe beim Canyoning, als sie nach Angaben der Begleiter ins reißende Wasser stürzten und ertranken.

