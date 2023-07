Volle Bäche und Gerölllawine: Unwetter sorgen für große Schäden in Südtirol

Heftige Unwetter haben am Samstagabend Südtirol getroffen. Wassermassen rissen Brücken mit sich und eine Gerölllawine begrub mehrere Autos unter sich.

Am Samstagabend haben heftige Unwetter mit starkem Regen und Sturmböen Südtirol heimgesucht. Die kurzen, aber intensiven Gewitter hinterließen in Teilen der nördlichsten Provinz Italiens teils schwere Schäden. In einigen Gegenden rissen die Wassermassen in Bächen Brücken weg. In Olang im Osten Südtirols entwickelten sich Bäche zu reißenden Strömen, mehrere Holzbrücken fielen ihnen zum Opfer. Straßen mussten gesperrt werden.

Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie sich etwa der Furkelbach zu einer gewaltigen Flut entwickelte und drei Brücken mit sich riss. Außerdem wurden in der Gegend mehrere Straßen und Gebäude durch Schutt und Schlamm blockiert, wie die Südtiroler Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Unwetter in Südtirol: Starker Regen und Gerölllawinen

Unterhalb des Grödner Jochs, einem Gebirgspass östlich von Bozen in den Dolomiten, ging eine Gerölllawine nieder. Auf dem großen Pisciadú-Parkplatz unterhalb des Jochs wurden mehrere Autos verschüttet, wie Südtriol News berichtet. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Aufräumarbeiten nahmen den gesamten Sonntag in Anspruch.

Im Pustertal gingen in zwei Stunden 50 Liter pro Quadratmeter Niederschlag nieder. 500 Blitze wurden registriert, schrieb Meteorologe Dieter Peterlin bei Twitter. Schon am Dienstag rechnet er mit der nächsten Gewitterfront.

Unwetter richtete in Norditalien großen Schäden an

Erst kürzlich hatten Unwetter mit starken Orkanböen und heftigen Regenfällen in Norditalien große Schäden verursacht. Betroffen waren unter anderem die Metropole Mailand und weite Teile der Lombardei. In der Region Veneto gingen Hagelkörner mit bis zu zehn Zentimetern Durchmesser nieder. Die Rettungsdienste mussten zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Mehr als 110 Menschen wurden verletzt, mindestens zwei kamen ums Leben.

Unterdessen hat der Süden Italiens mit Waldbränden zu kämpfen. Auf Sizilien starben drei Menschen. Betroffen waren vor allem die Regionen zwischen Sizilien, Sardinien, Apulien und Kalabrien. Inzwischen hat sich die Lage aber entspannt. (mit dpa)