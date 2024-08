Landesamt misst in Nordhessen «extrem heftigen Starkregen»

Mehr als 90 Liter Regen pro Quadratmeter sind teilweise in Nordhessen gemessen worden. Das teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Besonders betroffen war demnach die Region nördlich von Kassel - die mehr als 90 Liter binnen neun Stunden seien an der Station Hofgeismar-Beberbeck erreicht worden. Das Landesamt sprach in einer Mitteilung von «extrem heftigem Starkregen». Lokal könnten auch mehr als 150 Liter pro Quadratmeter gefallen sein.

In Nord- und Osthessen seien auch Hochwasser-Meldestufen überschritten worden. Der Pegel Hofgeismar/Lempe erreichte mit 254 Zentimetern die Meldestufe drei. Dies bedeutet, dass ein außergewöhnliches Hochwasser mit Überflutungen von bebauten Gebieten vorliegt.