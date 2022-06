Mehrere Tote nach Überschwemmungen in Türkei

In der Türkei sind mehrere Menschen in der Folge von Überschwemmungen ums Leben gekommen. Weitere Unwetter sind bereits angesagt.

Wegen Überschwemmungen sind in der Türkei mehrere Personen von den Wassermassen getötet worden. In der Provinz Ankara seien vier Menschen ums Leben gekommen, schrieb der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Montag auf Twitter. Acht Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Überschwemmungen waren von heftigem Regen ausgelöst worden.

Unwetter in der Türkei: Frau stirbt beim Vieh austreiben

Das vierte Todesopfer sei nach Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu erst nach einer mehrtägigen Suche gefunden worden. Der 66-jährige Mann sei laut Agentur zwei Kilometer von dem Ort entfernt gefunden worden, an dem er als vermisst gemeldet worden sei.

In der Provinz Karaman im Süden der Türkei starb eine 35-jährige Frau, als sie Vieh zur Weide treiben wolle. Sie sei von den Wassermassen überrascht worden, so die staatliche Nachrichtenagentur. Der Regen geht weiter: für die kommenden Tage sind in vielen Teilen des Landes weitere Unwetter vorhergesagt.

