Nach Starkregen in Österreich: Weiterhin Erdrutschgefahr

Seit vergangener Woche herrschen Unwetter in Österreich. Die Folge: Überschwemmungen und Erdrutsche. Eine Person ist ums Leben gekommen. Doch Besserung ist in Sicht.

Seit der Nacht von Donnerstag auf Freitag suchen Südösterreich starke Regenfälle heim. Durch die Wassermassen kommt es zu Überflutungen, die wiederum Lawinen aus Schlamm und Geröll lösten. Besonders das südliche Österreich mit den Bundesländern Kärnten, Steiermark und teilweise dem Burgenland. Am Wochenende forderte das Unwetter ein Todesopfer in Österreich: Nördlich von Klagenfurt, in Zollfeld, ist eine Person in das Hochwasser der Glan gestürzt. Die Person konnte nur noch tot geborgen werden. In Slowenien sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Über das Wochenende hat in Österreich der Regen zwar nachgelassen, dennoch ist keine Besserung der Situation in Sicht. Durch den Regen sind die Böden aufgeweicht. Es drohen Erdrutsche auf den Hängen. Allein am Sonntag gab es laut der Kronen-Zeitung rund 80 größere Erdrutsche. Die meisten Flusspegel sinken wieder, Sorge bereitet jedoch die 450 Kilometer lange Mur. Diese fließt durch Graz in Richtungen Slowenien.

12 Bilder So stark treffen die Überschwemmungen Österreich, Slowenien und Kroatien Foto: Miro Majcen, AP/dpa

Unwetter in Österreich: Regen und weiterhin Erdrutschgefahr

Dutzende Häuser wurden am Wochenende evakuiert. Es drohen Schlammlawinen, die die durchnässten Hänge abrutschten lassen. Rund 5000 Feuerwehrleute waren in Österreich im Einsatz, die Unterstützung von Soldatinnen und Soldaten erhielten.

Auch am Montag sagt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wieder Regen voraus. Beroffen sind jedoch der Norden und Nordwesten Österreichs. In Osttirol und der südlichen Steiermarkt ist kein Regen mehr zu erwarten. Auch die österreichische Unwetterzentrale gibt keine Unwetterwarnungen für den Montag mehr heraus und prognostiziert Entspannung, was Regenfälle angeht. Nach dem Tief soll die kommende Woche wieder freundlicher, sogar sommerlich werden.

Noch Ende verganger Woche gab es keine Verletzen durch das Unwetter. Im Bezirk Völkermarkt in Kärnten riefen die Behörden die Einwohnerinnen und Einwohner auf, nur in dringend notwendigen Fällen Auto zu fahren. Auch in St. Paul wurden die Einwohnerinnen und Einwohner gebeten, sich nur in oberen Stockwerken aufzuhalten und Brücken zu meiden. Im Burgenland wurden im Bezirk Jennersdorf in der Nacht 70 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Überflutungen gab es auch in der Steiermark. Dort waren noch mehrere Haushalte am Freitagvormittag ohne Strom.

Keine Unwetterwarnung mehr für Steiermark und Kärnten

Die Wassermassen führten auch dazu, dass nach Angaben des Autofahrerclubs ÖAMTC verschiedene Grenzübergänge zwischen Österreich und Slowenien gesperrt wurden. Zu groß war die Gefahr von Schlamm- und Gerölllawinen. Als Ausweichroute für den gesperrten Loiblpass stand beispielsweise nur der Karawankentunnel zur Verfügung. Auch am Wochenende waren weiterhin verschiedene Autobahnen aufgrund von Überschwemmungen gesperrt. (mit dpa)