Schlamm auf Gleisen: Zugverspätungen im Südharz

Aufgrund von Gewitterschäden kommt es zu Verspätungen bei Zügen zwischen Halle und Kassel. Starkregen hatte in der Nacht dafür gesorgt, dass ein Bahnübergang am Bahnhof Roßla (Gemeinde Südharz) mit Schlamm überspült wurde. Die Gleise sind laut der Deutschen Bahn (DB) derzeit voll gesperrt. Im Personenverkehr betroffen sind ausschließlich Verbindungen von Abellio, so eine DB-Sprecherin.

Auf den Verbindungen Halle-Kassel und Halle-Leinefelde (RE8/RE9) sowie Sangerhausen-Heiligenstadt (RB57) kommt es aktuell zu Verspätungen, sagte ein Abellio-Sprecher. Seit 8.30 Uhr verkehren demnach Notbusse zwischen Sangerhausen und Nordhausen. Diese pendelten ständig zwischen beiden Bahnhöfen, einen festen Fahrplan gebe es nicht, hieß es weiter. Zuvor kam es zu Ausfällen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Deutsche Bahn in der Nacht bei den Aufräumarbeiten unterstützt, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Mansfeld-Südharz. Mittlerweile sei der Einsatz beendet.

Aktuell sei keine Prognose möglich, wann die Gleise wieder freigegeben werden können, so die DB-Sprecherin. Auch sei derzeit unklar, ob der Güterverkehr von der Streckensperrung betroffen ist.