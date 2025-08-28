Icon Menü
Unwetter: Schlamm auf Gleisen: Zugverspätungen im Südharz

Unwetter

Schlamm auf Gleisen: Zugverspätungen im Südharz

Starkregen hat in der Nacht einen Bahnübergang in Roßla in Sachsen-Anhalt überspült. Die Gleise sind gesperrt. Betroffen sind Verbindungen zwischen Halle und Kassel. Es fahren Notbusse.
Von dpa
    •
    •
    •
    Starkregen hat Schlamm auf einen Bahnübergang in Roßla gespült. Es kommt zu Verspätungen bei Verbindungen des Unternehmens Abellio. (Symbolbild)
    Starkregen hat Schlamm auf einen Bahnübergang in Roßla gespült. Es kommt zu Verspätungen bei Verbindungen des Unternehmens Abellio. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

    Aufgrund von Gewitterschäden kommt es zu Verspätungen bei Zügen zwischen Halle und Kassel. Starkregen hatte in der Nacht dafür gesorgt, dass ein Bahnübergang am Bahnhof Roßla (Gemeinde Südharz) mit Schlamm überspült wurde. Die Gleise sind laut der Deutschen Bahn (DB) derzeit voll gesperrt. Im Personenverkehr betroffen sind ausschließlich Verbindungen von Abellio, so eine DB-Sprecherin.

    Auf den Verbindungen Halle-Kassel und Halle-Leinefelde (RE8/RE9) sowie Sangerhausen-Heiligenstadt (RB57) kommt es aktuell zu Verspätungen, sagte ein Abellio-Sprecher. Seit 8.30 Uhr verkehren demnach Notbusse zwischen Sangerhausen und Nordhausen. Diese pendelten ständig zwischen beiden Bahnhöfen, einen festen Fahrplan gebe es nicht, hieß es weiter. Zuvor kam es zu Ausfällen.

    Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Deutsche Bahn in der Nacht bei den Aufräumarbeiten unterstützt, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Mansfeld-Südharz. Mittlerweile sei der Einsatz beendet.

    Aktuell sei keine Prognose möglich, wann die Gleise wieder freigegeben werden können, so die DB-Sprecherin. Auch sei derzeit unklar, ob der Güterverkehr von der Streckensperrung betroffen ist.

