Starkregen sorgt für überflutete Keller in Gießen

Unwetter haben in und um Gießen für mehr als 100 Feuerwehreinsätze gesorgt. Laut einem Experten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) kam es am Freitagabend vor allem südlich der Stadt zu schweren Gewittern und heftigem Starkregen. In wenigen Stunden soll es 50 Liter pro Quadratmeter geregnet haben. Auch der südöstliche Teil Gießens war laut dem Meteorologen betroffen. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (hr) berichtet.

Auch Keller von Polizeigebäude überflutet

In der Stadt und im Landkreis Gießen hatten Rettungskräfte einem Sprecher der Leitstelle zufolge 108 Einsätze - größtenteils seien Keller vollgelaufen, in einem Wohnhaus sei der Blitz eingeschlagen. Des Weiteren sei im Stadtgebiet eine Straße überflutet worden. Und auch in einem Dienstgebäude der Polizei sei ein Keller geflutet worden, sagte ein Polizeisprecher. Dort habe in der Nacht das Wasser 20 Zentimeter hoch gestanden.

Unwetter nur lokal in und bei Gießen

Die Beamten seien trotzdem weiterhin einsatzbereit gewesen, hieß es. Die Feuerwehr pumpte demnach den Keller aus, derzeit werde die Technik überprüft. «Innerhalb von zwei Stunden hat es hier relativ zentral heftig geschüttet», so der Polizeisprecher. Im Norden der Stadt habe man nichts von dem Unwetter gemerkt.

Laut DWD klangen Starkregen und Gewitter nach 21.30 Uhr ab, der Rest der Nacht war demnach in der Region überwiegend trocken. In anderen Gebieten Hessens gab es zwar zeitweise stärkeren Regen, Unwetter aber keine.