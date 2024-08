Starkregen sorgt in Hessen für Überschwemmungen

Starkregen hat in der Nacht für Überflutungen in mehreren Regionen Hessens gesorgt. Schon am Dienstagabend waren die Folgen der Wetterlage zu spüren. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde die Fahrbahn der Autobahn 5 am Gambacher Kreuz zeitweise überschwemmt. 40 Zentimeter hoch stand das Wasser dort demnach auf der Fahrbahn.

Nach Angaben der Polizei wurden außerdem in Weiterstadt, Darmstadt und Heppenheim Unterführungen überschwemmt, auch mehrere Keller wurden überflutet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor Starkregen in Hessen gewarnt. Am Dienstagabend kamen laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) an der Messstation Ulrichstein-Selgenhof in Mittelhessen innerhalb von 6 Stunden 43,9 Millimeter Niederschlagsmenge zusammen. Der DWD erwartet auch für den Mittwoch lokale Unwetter durch heftigen Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, die es in kurzer Zeit regnen kann.