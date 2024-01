Sturm verursacht Schäden in Großbritannien

Sturmtief "Henk" fegt mit viel Regen über die Britischen Inseln. In einigen Regionen kommt es auch zu Hochwasser.

Großbritannien kämpft mit den Folgen von Sturm "Henk". Im Bahnverkehr kam es am Mittwochmorgen zu Zugausfällen und Verspätungen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Etwa 10.000 Haushalte hätten keinen Strom. An etlichen Orten wurde vor Hochwasser gewarnt - in der mittelenglischen Stadt York zum Beispiel trat der Fluss über die Ufer.

Der Sturm hatte am Dienstag heftigen Wind und Regen gebracht. Auf der Insel Isle of Wight vor der Küste Südenglands wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde gemessen, wie der Wetterdienst mitteilte. Im Londoner Süden wurde eine Frau von einem umgestürzten Baum getroffen.

(dpa)