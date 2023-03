Unwetter in Baden-Württemberg: Vorsicht, heute treten Orkanböen auf!

In Baden-Württemberg kommt es heute zu Orkanböen. Für welche Regionen die Unwetterwarnungen gelten, lesen Sie hier.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile Baden-Württembergs für den 8. März 2023 Unwetterwarnungen (Stufe 3) herausgegeben.

Auf den Schwarwaldgipfeln soll es anfangs zu stürmischen Böen oder Sturmböen bis 80 km/h aus südwestlicher Richtung kommen. In der Südhälfte Baden-Württembergs sowie im Bergland kommt es ab dem späten Vormittag zu auflebendem Wind. Laut DWD sind starke bis stürmische Böen mit 60 km/h verbreitet. Im höheren Bergland sollen die Sturmböen eine Geschwindigkeit um die 75 km/h erreichen. Am Feldberg treten orkanartige Böen bis 110 km/h aus Südwesten auf.

Landesweit soll es in der Nacht zu Donnerstag zu Windböen bis 60 km/h und im Bergland zu Sturmböen bis 80 km/h kommen. Im Schwarzwald ist Vorsicht geboten, denn dort treten schwere Sturmböen bis Orkanböen von 100 bis 130 km/h auf.

Unwetter Baden-Württemberg am 8. März: Diese Regionen sind betroffen

Am Mittwochvormittag wird es ab den mittleren Lagen durch etwas Neuschnee bis ein Zentimeter glatt auf den Straßen. Oberhalb von 400 bis 600 Metern kommt es zu leichtem Frost.

Zudem stellt sich von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag, also 24 Stunden lang, Dauerregen in Schwarzwaldlagen um die 30 l/qm ein. In Staulagen fallen 50 l/qm vom Himmel.

Folgende Regionen sind von der Unwetterwarnung des DWD betroffen:

Kreis Emmendingen

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Freiburg

Kreis Lörrach

Kreis Waldshut

Schwarzwald-Baar-Kreis

In der Nacht zum Donnerstag soll es vor allem im Schwarzwald zu Gewittern kommen mit Sturmböen um die 80 km/h. Außerdem tritt Starkregen um die 15 l/qm auf und auch Graupel ist dem DWD zufolge nicht ausgeschlossen.

Personen, die sich in den betroffenen Gebieten aufhalten, sollten aufpassen, denn durch die Sturm- und Orkanböen könnten Dächer beschädigt und Bäume entwurzelt werden. Außerdem sollte Abstand vor Gebäuden, Gerüsten und Bäumen gehalten werden, da herabstürzende Gegenstände, wie etwa Dachziegel oder Äste zur Gefahr werden können. Auch Hochspannungsleitungen sollten gemieden werden. Wenn möglich sollte man sich nicht im Freien aufhalten.