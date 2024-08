Unwetter mit Überschwemmungen in Nordhessen

Ein Unwetter mit Starkregen hat in der Nacht zum Freitag die Region nördlich von Kassel getroffen. Nach Angaben der Polizeidirektion Hofgeismar gab es dutzende Einsätze, aber keine Verletzten.

Straßen seien überschwemmt worden, Keller liefen voll und mussten ausgepumpt werden. In Trendelburg-Gottsbüren habe der Schlamm Autos zusammengeschoben. Zwei Personen mussten laut Polizei aus vom Wasser eingeschlossenen Fahrzeugen gerettet werden. Straßen mussten gesperrt werden, unter anderem die B80 und die B83. Sorgen bereitete am Morgen ein Staubecken in Hofgeismar-Hombressen, das überzulaufen droht.

Laut Medienberichten stand das Wasser in manchen Orten bis zu zwei Meter hoch in den Straßen. Menschen seien teils ihren Häusern eingeschlossen gewesen und hätten mit Booten gerettet werden müssen. Polizei und Feuerwehr verwiesen am Morgen auf den Landkreis, dort war zunächst aber niemand erreichbar.