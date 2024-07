Unwetter sorgt für zahlreiche Einsätze in Sinsheim

Ein Unwetter hat in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Die Feuerwehr sei in der Nacht zu Dienstag zu 22 Einsätzen gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Zeitpunkt war vor allem vor und nach Mitternacht, teils war auch die Polizei zur Unterstützung dabei. Wasser sei aus der Kanalisation und in Keller gelaufen. Auch Bäume seien umgestürzt. Die Höhe der Schäden ist noch unklar.

