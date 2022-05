Weitere Unwetter am Freitag erwartet – Tornados möglich

Heftige Unwetter ziehen am Donnerstag und Freitag über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst schließt auch Tornados nicht aus.

In der Nacht auf Freitag hat sich das Unwetters über Deutschland etwas beruhigt. Die Schäden waren bislang weniger als erwartet. Dennoch rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Freitag in Teilen der Bundesrepublik mit Orkanböen, Starkregen, Hagel und teilweise auch Tornados.

Welche Gebiete sind vom Unwetter betroffen?

An diesem Freitag ist vor allem die Mitte Deutschlands betroffen. Warnungen liegen vor allem für das Gebiet von Nordrhein-Westfalen (NRW) über den Norden von Rheinland-Pfalz bis hin nach Vorpommern und Brandenburg vor. Wo genau die Gewitter herunter kommen, wird erst ein paar Stunden vorher klar sein. Bei Tornados ist es sogar eine Sache von Minuten.

Video: dpa

"Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie sich sehr vorsichtig, und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der Wettersituation", rät der DWD. Dafür rief der Dienst die Gewitterwarnstufe 4 aus. Für Menschen kann es dabei lebensgefährlich werden.

Unwetter in Deutschland: Keine größeren Schäden am Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag kam es nur zu wenigen Unwetterschäden. Im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, gab es vereinzelt Überschwemmungen.

Auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kamen vergleichsweise glimpflich davon. In den saarländischen Landkreisen St. Wendel und Neunkirchen kam es zu vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen.

Unwetter in Deutschland: Mann von Blitzeinschlag schwer verletzt

Auf einem Frachtschiff in Duisburg ist ein Mann von einem Blitz schwer verletzt worden. Es handele sich vermutlich um einen Beschäftigten des Schiffs, sagte eine Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Er habe sich während des schweren Unwetters am Donnerstagnachmittag in Nordrhein-Westfalen auf dem Frachter aufgehalten. Der Blitz sei auf dem Deck eingeschlagen und habe den Mann dadurch schwer verletzt, so der Sprecher.

Unwetter: Tornados "nicht auszuschließen"

Die Wetterlage bietet laut den Experten Potential für gewaltige Wirbelstürme: Laut Mitteilung sind "die nötigen Zutaten für einen Tornado" vorhanden. Auch auf Twitter schreibt der DWD, Tornados seien "nicht auszuschließen". Wann und wo ein Tornado auftreten könne, ließe sich aber nicht sagen. Wetterexperte Jörg Kachelmann warnte bei Spiegel Online vor "tödlichen Gefahren" im Zusammenhang mit Tornados. "Sehen Sie einen Tornado – nächsten Keller aufsuchen! Auch deutsche Tornados töten. Es ist ein nicht erstrebenswerter Blöd-Tod, wenn Sie wegen 50 Euro für das Video sterben wollen", so der 63-Jährige gegenüber dem Nachrichtenportal. Kachelmann sagt zudem voraus, dass die Wetterlage am Freitag nochmal schlimmer werde als am Donnerstag.

Am Wochenende, vermutlich über den Samstag hinweg, wird sich das Wetter dann allmählich beruhigen. Die Schauer und Gewitter wandern dann Richtung Alpenrand. Bereits zu Wochenbeginn hatte es in Teilen Deutschlands Unwetterwarnungen gegeben.