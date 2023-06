Italien

Katastrophenschutz warnt vor schweren Unwettern in Italien – Wirbelsturm möglich

In Italien werden in den kommenden Tagen Sturm und Gewitter erwartet.

In Italien drohen in dieser Woche wieder Unwetter. Der Katastrophenschutz hat eine Warnung herausgegeben. Am Mittwoch droht sogar ein Wirbelsturm.

