Unwetterwarnung in Baden-Württemberg: Dauerregen kann zu Überflutungen und Erdrutschen führen

Für Teile Baden-Württembergs wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben. Der Dauerregen kann zu Überflutungen und Erdrutschen führen. Welche Landkreise betroffen sind, lesen Sie hier.

Nach schönen und heißen Sommertagen in Baden-Württemberg, wird es nun teilweise ungemütlich im Ländle. In den vergangenen Tagen kam es schon zu Gewittern in Karlsruhe. Nun hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Wie diese genau aussieht und welche Landkreise betroffen sind, erfahren Sie hier.

Wetter in Baden-Württemberg: Ein Tief aus Italien bringt viel Regen

Ein Tief über Norditalien bringt weiterhin feuchte Luft nach Baden-Württemberg, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Vom Bodensee bis an die Iller kommt es nach wie vor zu Dauerregen. Nach bisher gemessenen Niederschlagsmengen zwischen 30 und 70 Liter pro Quadratmeter, erwartet der Deutsche Wetterdienst bis zum Abend nochmal zwischen zehn und 20 Liter pro Quadratmeter, im Allgäu können es örtlich bis 30 Liter pro Quadratmeter sein.

Die Temperaturen bewegen sich im Bergland bei elf Grad, entlang des Rheins können es bis zu 22 Grad werden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung, zeitweise können frische Böen aufkommen. In der Nacht nehmen die Niederschläge etwas ab und es kann gebietsweise auflockern. Es werden sechs bis 13 Grad erwartet.

Autofahrer in der Nacht aufgepasst: Es kommt zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter!

Unwetterwarnung: Diese Landkreise sind vom Unwetter in Baden-Württemberg betroffen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen für folgende Landkreise in Baden-Württemberg herausgegeben:

Kreis Konstanz

Bodenseekreis

Kreis Ravensburg

Kreis Biberach

In diesen Landkreisen kommt es laut Deutschem Wetterdienst zu ergiebigem Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 70 und 90 Liter pro Quadratmeter. In Staulagen können es sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter sein.

Durch den Dauerregen kann es unter anderem zu Hochwasser an Bächen und kleinen Flüssen kommen. Auch Überflutungen von Straßen und Erdrutsche sind möglich. Der Deutsche Wetterdienst rät den Personen in den betroffenen Gebieten alle Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weiterhin gibt es amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Dauerregen in folgenden Landkreisen Baden-Württembergs:

Kreis Sigmaringen

Alb-Donau-Kreis und Stadt Ulm

In diesen Landkreisen tritt Dauerregen in wechselnder Intensität auf. Es werden Niederschlagsmengen von 60 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Übrigens: Wie nass es in den nächsten Tagen in Baden-Württemberg wird, haben wir im Regenradar für Sie zusammengefasst.