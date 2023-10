Staffel 3 von "Upload": Start, Darsteller, Handlung - alle Infos

Der Comedy-Sci-Fi-Hit "Upload" auf Amazon Prime Video geht weiter. Wir informieren Sie über die Fakten rund um Start, Darsteller und Handlung der 3. Staffel.

Ein Computer-Upload vom eigenen Geist? Was wäre, wenn das wirklich funktionieren würde? Genau darum geht es in der Serie "Upload", mit der Amazon Prime Video einen echten Hit gelandet hat. Nach dem Erfolg der ersten Staffel war im Frühjahr 2022 bereits Staffel Nr. 2 zu sehen. Anschließend hat der Streamingdienst die weitere Fortführung der Serie angekündigt.

Wir informieren Sie über die Infos rund um Staffel 3 von "Upload": Wann geht es los, wer spielt mit und worum geht es?

Start von "Upload", Staffel 3

Amazon Prime Video hat den Start der Staffel 3 von "Upload" für den 20. Oktober 2023 bekanntgeben. Die Presse-Website des Anbieters hat dieses Datum ohne jeden weiteren Kommentar verkündet, doch kino.de weiß offenbar mehr. Während nämlich die Episoden von Staffel 1 und 2 jeweils gleichzeitig auf die Menschheit losgelassen worden sind, plane man für Saison 3 ein gemächliches Nach-und-Nach, meinen die Kollegen. Demzufolge laufen die insgesamt acht Folgen nach dem Start, immer freitags, im Doppelpack. Das sähe dann voraussichtlich so aus:

Folge 1 und 2: ab dem 20. Oktober 2023 bei Amazon Prime Video

Folge 3 und 4: ab dem 27. Oktober 2023 bei Amazon Prime Video

Folge 5 und 6: ab dem 3. November 2023 bei Amazon Prime Video

Folge 7 und 8: ab dem 10. November 2023 bei Amazon Prime Video

Besetzung von "Upload", Staffel 3: Diese Schauspieler gehören zum Cast

Es sind noch nicht alle Darsteller der dritten Staffel von Amazon Prime Video bestätigt worden. Doch es gibt bislang keinen Grund anzunehmen, dass einige der Schauspieler ausgetauscht worden wären. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die bisherige Besetzung der wesentlichen Rollen:

Schauspieler Rolle Robbie Amell Nathan Brown Andy Allo Nora Anthony Allegra Edwards Ingrid Bannerman Zainab Johnson Aleesha Morrison Downey Kevin Bigley Luke Crossley Josh Banday Ivan Paulo Costanzo Matteo William B. Davis David Choak

Bereits letztes Jahr (2022) veröffentlichte der Cast der Serie ein Video mit der Ankündigung zu Staffel 3:

Handlung von "Upload", Staffel 3:

"Upload" spielt in einer Zukunft, in der es möglich ist, den menschlichen Geist in eine Computerwelt hochzuladen. Insbesondere Menschen, die kurz vor ihrem Tod stehen, nehmen diese Möglichkeit wahr. Nachdem er einen Autounfall hatte, entscheidet sich auch Nathan Brown überstürzt für diese Option, anstatt sich den Risiken einer OP auszusetzen. Damit beginnt sein Leben im digitalen Jenseits.

"Upload" bringt jede Menge Comedy-Elemente in das Science-Fiction-Szenario mit ein. So ist es nichts ungewöhnliches, wenn Tiere auf einmal zu sprechen anfangen. Eine von Menschen gemachte Welt bietet selbstverständlich uneingeschränkte Möglichkeiten für unendlichen Blödsinn! Doch es handelt sich bei "Upload" nicht um eine reine Sci-Fi-Serie mit Humor, denn die Charaktere erleben einige spannende Abenteuer. Neben Nathan gibt es noch weitere Protagonisten, darunter Nora, die für Nathan im digitalen Jenseits zuständig ist - sein Engel, sozusagen. Auch seine Freundin Ingrid hat eine bedeutende Rolle, denn sie hat ihn dazu überredet, sich hochladen zu lassen.

Im Zusammenspiel mit den anderen findet Nathan im Laufe der Serie heraus, dass sein Tod kein Zufall war - im Laufe der zweiten Staffel kommt er der Sache langsam auf die Spur: Er entdeckt, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist - und, dass viel mehr dahintersteckt als nur seine Geschichte.

Nachdem in der zweiten Staffel von "Upload" Nathan und Nora einem finsteren Plan von David Choak auf der Spur waren, der die politische Landschaft beeinflussen will, indem er ärmere Menschen in Swing States hochlädt, wagen sie um dies zu verhindern ein gefährliches Experiment, bei dem Nathans Leben in Gefahr ist. Doch es scheint, dass Nathan überlebt. Allerdings entstehen Konsequenzen, da ein Backup von ihm in der Realität auftaucht und mit Nora und Ingrid interagiert. Es bleibt unklar, ob dieses Backup sich an wichtige Informationen erinnern kann. Unterdessen plant auch Nathans Mutter, sich heimlich hochzuladen. Die dritte Staffel verspricht, diese Fragen zu beantworten und die Handlung weiterzuführen.

Neben David Choak könnte auch Aleesha in der dritten Staffel von "Upload" zu einer potenziellen Bedrohung für Nora und Nathan werden, da sie in ihrer Karriere aufsteigt. Die Frage ist, ob ihre Freundschaft sich in Feindschaft verwandelt und auf welcher Seite Luke in dieser Auseinandersetzung stehen wird. Amazon Prime Video teilt mit, dass Luke in Lakeview gestrandet ist und vor der Herausforderung steht, Geld zu verdienen, um zu überleben. Sein einziger Ausweg besteht darin, einen Job in einer undurchsichtigen Branche anzunehmen, was ihn wahrscheinlich in Wettläufe gegen die Zeit verwickeln wird.

"Upload", Staffel 3 im Stream

Prime-Kunden von Amazon können die Videos des Anbieters mithilfe der Prime Video App verfolgen, die auf zahlreichen Smart TV-Geräten läuft. Außerdem dienen mobile Geräte, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick als Abspielgerät. Online über den Browser funktioniert es natürlich auch. Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 8,99 Euro pro Monat. Der Dienst kann laut Anbieter 30 Tage kostenlos genutzt werden (Stand: 3. Oktober 2023). Aktuelle und weitergehende Infos finden Sie auf der Website von Amazon.

Trailer von "Upload", Staffel 3

Diesen Trailer hat Amazon Prime Video veröffentlicht: