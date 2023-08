Rechtsstreit um "Paris Bar"-Gemälde: Valien ist Miturheber

Das Münchner Landgericht beschäftigt ein Rechtsstreit. Götz Valien klagte sein Recht auf Miturheberschaft zweier bekannter Gemälde ein. Das Urteil spricht für ihn.

Der Rechtsstreit zwischen dem Künstler Götz Valien und der Nachlassverwalterin von ist Martin Kippberger geklärt. Das Landgericht München I hat heute ein Urteil zugunsten des Klägers Götz Valien gefällt. Dieser behauptete Miturheber der " Paris Bar"-Gemälde von Martin Kippberger zu sein. Die Nachlassverwalterin Kippbergers hingegen beklagte, dass Valien nicht der alleinige Urheber des Gemäldes "Paris Bar 3" sei. Das Gericht fällte nun ein Urteil zugunsten des Klägers. Wie kam es zu dem Streit?

Martin Kippberger beauftragte in den 90ern ein Berliner Kinoplakatunternehmen, seine auf einem Foto festgehaltene Ausstellungshängung in der Paris Bar in Berlin auf eine große Leinwand zu malen. Im Jahr 1992 fertigte Götz Valien dieses an ("Paris Bar 1"). Bis 2004 hing diese Leinwand in der entsprechenden Bar. Ein halbes Jahr nach der Fertigung des ersten Werkes erstellte dieser eine zweite Version des Gemäldes, das ein Bild-im-Bild der ersten Version in der Paris Bar darstellt.

Kippberger nannte Valien nie als Miturheber der "Paris Bar"-Gemälde

Ab 1993 malte Valien ein drittes Gemälde, das nur wenige Änderungen im Vergleich zum ersten Werk beinhaltet. Im Jahr 2022 stellte er "Paris Bar 3" in einer Berliner Ausstellung aus, wobei er sich als alleiniger Urheber des Gemäldes bezeichnete. Kippberger nannte Valien jedoch nie als Miturheber von "Paris Bar 1" und "Paris Bar 2" – Weder im Werksverzeichnis zum Oeuvre Kippenbergers noch in der Reproduktionsgenehmigung ist der Name des Künstlers zu finden.

Das Münchner Landgericht sprach Valien nun das Recht als Miturheber zu. Ihm sei bei der Schaffung der Gemälde ein hinreichend großer Spielraum für eigene schöpferische Leistungen geblieben, die er auch genutzt hätte. Mit "Paris Bar Version 1" habe er eine einladende, lebendige und warme Atmosphäre geschaffen, die in der fotografischen Vorlage nicht zu finden sei und auch nicht von Kippberger vorgegeben worden ist. Diese individuelle Handschrift des Künstlers sei ebenfalls in "Paris Bar 2" zu finden, urteilt das Gericht.

Weitere Ansprüche Valiens durch seine Miturheberschaft sind noch unklar

Kippbergers Nachlassverwalterin muss gemäß dem Urteil Valien als Miturheber der Versionen 1 und 2 namentlich nennen. Im Gegenzug erkannte Valien an, dass er die dritte Version "Paris Bar 3" nicht als Alleinurheber ausstellen darf. Ob der Künstler durch die festgestellte Miturheberschaft weitere Ansprüche geltend machen kann, ist noch unklar. Bei einer Auktion erzielte "Paris Bar 1" einen Preis von 2.281.250 englischen Pfund. (AZ)

