Alternative zum Gardasee: An diesen Seen entgehen Sie den Menschenmassen

Im Gegensatz zum Gardasee gibt es Seen, die zwar weniger beliebt, aber mindestens genauso schön sind. Nicht immer ist eine weite Anreise nötig. Eine kleine Auswahl.

Malerisch, abenteuerlich oder geschichtsträchtig: Wer auf der Suche nach einer Alternative zum Gardasee ist, hat eine ordentliche Auswahl. Gerade im europäischen Ausland. Doch auch in Deutschland gibt es Seen, die weit weniger stark besucht sind als das beliebte italienische Urlaubsziel. Die nachfolgende Übersicht kann helfen, wenn in den freien Tagen statt Menschenmassen andere Faktoren bei der Planung des Urlaubs ganz oben stehen sollen.

Was den Gardasee so beliebt macht

Auch wenn laut urlaubsguru.de die Hauptsaison am Gardasee erst im Juli und August den Höhepunkt erreicht, ist er doch das ganze Jahr über ein Touristenmagnet. Selbst wenn offizielle Statistiken fehlen, sind am Gardasee bereits erste Anzeichen von sogenanntem Overtourism sicht- und spürbar. Overtourism bezeichnet laut geo.de den für die betroffenen Länder, Regionen oder Ecken fast schon schadhaften Massentourismus. So verhängte die südlichste Stadt am Gardasee, Sirmione, beispielsweise ein Fahrverbot für Autos im Ort. Dabei handelt es sich um eines der Verbote, die Touristen kennen sollten.

Mit 18 Grad Ende Mai, Anfang Juni hat der Gardasee noch nicht unbedingt Badetemperatur erreicht und doch sind viele Ortschaften bereits jetzt gut gefüllt mit Reisenden. Der Gardasee ist das ganze Jahr über beliebt. Schließlich hat er viel zu bieten. Egal, ob Hotel oder Ferienhaus: Das Angebot ist zwar groß, aber auch die Nachfrage. Alternativen zum Gardasee gibt es sowohl in der Nähe als auch darüber hinaus.

Übrigens: Österreich hat für den Weg zum Gardasee zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Strecken ein Fahrverbot eingeführt.

Alternative zum Gardasee: Welcher See ist so ähnlich?

Wer dem Trubel entfliehen oder diesen sogar ganz meiden möchte, findet auch ruhigere Orte rund um den Gardasee. Mit größeren Chancen, den Menschenmassen davonzukommen, dürfen die Urlauber rechnen, die eine Alternative ausgemacht haben. Dazu muss das Flair des ikonischen Sees am Monte Baldo gar nicht vermisst werden. Es gibt eine ganze Reihe an kleinen Nachbarseen.

Allen voran als echte Alternative gilt der Lago di Ledro. Dort in den Gardaseebergen im Trentino warten mehr Ruhe, schöne Badestellen, herrliche Wanderwege und ein Dorf aus der Bronzezeit. Im nördlichen Hinterland des Gardasees befindet sich zudem der Tennosee. Laut der Tourismusseite trentino.com sei dieser See "eine Oase der Ruhe, ideal zum Entspannen". Ebenso malerisch - und umgeben von Bergwänden und Klippen - ist der direkte Nachbar des Gardasees: der Idrosee.

Etwas weiter entfernt vom größten italienischen See liegt der nicht weniger schöne Lago d’Iseo. Wie das Lifestyle-Magazin AMEXcited berichtet, fühlen sich hier hauptsächlich die Italiener selbst sehr wohl. Massen an Touristen seien dort eher nicht zu vermuten.

Auch die anderen benachbarten Seen zwischen Gardasee, Lago Maggiore und Comer See sind eine Überlegung wert - ganz so idyllisch ruhig wird es dort aber aufgrund deren Beliebtheit vermutlich nicht werden. Zu den Alternativen dafür zählen unter anderem:

Ortasee

Lago di Varese

Luganersee

Übrigens: Egal an welchen See in Italiens es einen verschlägt: Wichtig zu wissen ist in jedem Fall, wie die Notrufnummern lauten.

An welchen Seen ist weniger los als am Gardasee?

Um den Blick in die Ferne und über den norditalienischen Tellerrand hinaus schweifen zu lassen, reicht es ins europäische Ausland zu schauen. Eine schier unüberblickbare Vielfalt an Seen tut sich auf. Daher hier nur eine kleine, sehenswerte Auswahl. Wie wäre es, gar nicht erst ins Ausland fahren zu müssen? Sicher eine Reise wert ist etwa der größte See im Schwarzwald: der Schluchsee. Doch Obacht: Auch dieser See teilweise ist nicht gerade unbeliebt, kommen doch bis zu 3800 Besucher laut Uni Freiburg täglich im Durchschnitt dorthin. Im Vergleich zum Gardasee jedoch dürfte es sich dabei um überschaubare Zahlen handeln.

Historisch wird es für Besucher des Ohridsees zwischen Nordmazedonien und Albanien. Er ist Teil des Unesco-Welterbes und sticht aufgrund seines Alters heraus: Die an den Ufern des Sees gelegene Stadt Ohrid ist eine der ältesten menschlichen Siedlungen Europas.

Bei den mehr als 180.000 Inseln in Finnland - das seenreichste Land der Erde - oder den Vulkankraterseen in Island ist die Wahrscheinlichkeit ebenfalls groß, seine Ruhe zu finden und zu haben.

Eine konkrete Option, die in der Liste an Alternativen zum Gardasee genannt werden kann, ist beispielsweise der Annecy-Sees in Frankreich. Die dazugehörige Stadt gilt eigenen Angaben zufolge als "Venedig der Alpen". Wer vor allem viel Platz braucht, dem sei der größte See Portugals ans Herz gelegt. Der Alqueva-Stausee ist nicht nur aufgrund seiner Dimension leer an Menschen - auch wenig Licht verschmutzt nachts das dünn besiedelte Gebiet. So hat die sogenannte Starlight Foundation den Alqueva-Stausee als Tourismusziel im Hinblick auf Sternenlicht ausgezeichnet.