Urlaub auf Kreta: Droht aktuell Überschwemmungsgefahr?

Nach den schweren Erdbeben auf Santorini zog Anfang April eine Unwetterfront über viele griechische Inseln. Beliebte Reiseziele wie Mykonos, Paros und Chios hat es dabei besonders schwer getroffen – Starkregen, Überflutungen und Hagel. Spätestens seitdem herrscht auch auf einer anderen griechischen Insel die Angst vor Überschwemmungen. Doch gibt es auf Kreta aktuell Überschwemmungsgefahr?

Übrigens: Die griechischen Inseln kämpfen mit dem Klimawandel. So ist ein beliebtes Ausflugsziel auf Kreta aufgrund von Dürre in Gefahr – der stellvertretende Bürgermeister kündigt nun drastische Maßnahmen an. Ein deutscher Tourist machte sich auf Kreta im Februar 2025 auf zu einer Wanderschaft, aber kehrte nie wieder von ihr zurück.

Kreta und Griechenland: Wie ist die Lage vor Ort?

Nachdem in Santorini im Januar 2025 die Erde gebebt hatte, machen sich viele Menschen Sorgen über einen Vulkanausbruch. Auch Expertinnen und Experten warnten davor. Auf der Webseite von radio-kreta.de findet sich ein Screenshot einer Warnmeldung vor starkem Unwetter und zeitweise heftigen Unwetterphänomen. Die Warnung des Ministeriums für Klimakrise und Katastrophenschutz galt laut radio-kreta.de bis zum 2. April 2025. Momentan ist sie nicht mehr aktiv, die Lage scheint sich zu entspannen.

Rückblick: Kreta erreichte am 1. April 2025 eine Unwetterwucht, nachdem zuvor noch Rekordtemperaturen gemessen wurden. Wie die AP berichtete, halfen Rettungskräfte auf Kreta sieben Personen, deren Fahrzeuge in Fluten eingeschlossen waren, während Erdrutsche und Straßensperrungen auf der Insel gemeldet wurden. Über Nacht zog der Sturm in Richtung Südosten. Die höchste Niederschlagsmenge der vergangenen 24 Stunden bis Dienstagnachmittag wurde nahe dem Hafen von Chania gemessen, meldete das Nationale Observatorium von Athen. Doch wie geht es nun auf Kreta weiter?

Herrscht auf Kreta Überschwemmungsgefahr?

Die Wettervorhersage von wetter.de lässt vermuten, dass auf Kreta auch zwischen Mittwoch und Samstag Niederschläge zu erwarten sind. Allerdings sollen sich diese in Grenzen halten. Eine Überschwemmung ist daher wohl vorerst nicht zu erwarten. Die schlimmsten Befürchtungen könnten damit beruhigt werden, denn ab Mitte April werden die Niederschläge auf Kreta traditionell selten. Die Experten von wetter.de glauben, dass es auf der Insel ab Sonntag, 13. April 2025, größtenteils trocken sein sollte.

