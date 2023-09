Urlaub wird immer teurer: Dieses einst günstige Land zieht die Preise an

Manche Länder haben einen Ruf als günstiges Urlaubsland. Doch das kann sich schnell ändern. In einem Land wird der Urlaub nun deutlich teurer.

Urlaub soll schön und erholsam sein - und dazu noch möglichst günstig. So wünschen es sich viele Urlauber. Deshalb zieht es viele Touristen in Regionen, die günstiger sind als Deutschland. Traditionell gehören dazu Bulgarien, Ungarn, Portugal oder Albanien. Wenn es etwas weiter weg darf, stehen Vietnam, Kambodscha oder Thailand auf der Liste.

Ein Land, das bis vor Kurzem auch als typisches Billigurlaubsland galt, ist die Türkei. Doch daran ändert sich momentan viel.

Urlaub wird immer teurer: Wie teuer ist Urlaub in der Türkei?

Sonne, Strand und warmes Meereswasser: Türkische Urlaubsregionen wie Antalya sind bei den Deutschen beliebt, Pauschalreisen mit günstigem Preis-Leistungsverhältnis haben für viel Reiseverkehr gesorgt. Im Jahr 2023 gab es laut einer Umfrage des Statistischen Bundesamtes rund 2,68 Millionen Personen, die in den 12 Monaten davor in die Türkei in den Urlaub gefahren sind.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Doch aktuell ist vieles anders, wie unter anderem ein Bericht des Handesblatts zeigt. Demnach kostet ein Hotelzimmer in Antalya dieses Jahr durchschnittlich 110 Euro pro Nacht - eine Steigerung um gut 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und gerade einmal 30 Euro weniger als der europäische Durchschnitt.

Laut dem Vergleichsportal Check24 werden in der Türkei durchschnittlich 212 statt 153 Euro in der Vorsaison fällig, was einer Steigerung von 39 Prozent entspricht. In der Mittelmeerregion der Türkei müssen Touristen im Schnitt 239 statt 189 Euro zahlen. Das ist eine Steigerung von 26 Prozent. Die Hotelübernachtung in der Ägäisregion stieg laut Check24 im Vergleich zum Sommer 2022 hingegen um mehr als ein Drittel: 35 Prozent mehr, von 153 auf 207 Euro.

Aber nicht nur die Übernachtungen sind teurer: Auch für Besuche in Restaurants, Museen oder Freizeiteinrichtungen müssen Touristen derzeit tiefer in die Tasche greifen. Allein im Zeitraum zwischen Juli und August wurde dieser Bereich 9,1 Prozent teurer, teilte das türkische Statistikamt mit.

Lesen Sie dazu auch

Die Kosten für Lebensmittel und Getränke sind ebenfalls gestiegen: Sie haben sich teils verdoppelt. Laut den türkischen Wirtschaftsexperten von ENAGrup stiegen die Kosten für Lebensmittel und alkoholische Getränke im Juli um 14,66 Prozent. Und auch die Preise für für den öffentlichen Verkehr sind innerhalb eines Monats um 22 Prozent gestiegen.

Urlaub wird immer teurer: Warum steigen die Preise in der Türkei?

Dass der Urlaub in der Türkei für Touristen teurer wird, ist nur die halbe Wahrheit. Denn in der Türkei ist derzeit alles massiv teurer. Viele Einheimische können sich die Miete nicht mehr leisten und rutschen unter die Armutsgrenze. Schuld ist die angespannte wirtschaftliche Situation in dem Land.

Ein Grund ist die starke Inflation, die die Verbraucherpreise in der Türkei in den vergangenen Wochen unerwartet explodieren hat lassen. Im Juli hatte die Teuerungsrate laut dem türkischen Statistikamt in Ankara noch bei 47,8 Prozent gelegen. Experten rechneten zwar mit einem Anstieg, aber nicht mit einem so heftigen: Die Verbraucherpreise stiegen im August verglichen mit dem Vorjahresmonat um 58,9 Prozent, so das Statistikamt.

Doch auch die steigenden Energiekosten machen sich im Tourismus bemerkbar: Hotels müssten inzwischen das Doppelte für Energie, Verpflegung und Löhne ausgeben, zitiert das Handelsblatt den Vorstandsvorsitzenden eines türkischen Reiseveranstalters. Allein die Energiekosten seien um 180 Prozent gestiegen.

Aber auch die Politik hat ihren Teil an den Preissteigerungen. Denn die Regierung erhöhte zuletzt die Mehrwertsteuer von 18 auf 20 Prozent. Der Abbau der Inflation werde einige Zeit dauern, kommentierte der nach der Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder eingesetzte Finanzminister Mehmet Simsek die Entwicklung laut Tagesschau. Und auch unter der Wahlkampfpolitik von Erdogan litt laut Handelsblatt die türkische Wirtschaft.

Urlaub wird immer teurer: Wo kann man jetzt Urlaub machen?

Urlauber reagieren natürlich auf die steigenden Kosten im ehemaligen Billigurlaubsland: Im Jahr 2023 ging die Zahl der Hotelübernachtungen in der Türkei laut Tourism Databank um acht Prozent zurück. Zum Vergleich: zeitgleich steigen die Übernachtungen im Nachbarland Griechenland um mehr als 100 Prozent an, so das Handelsblatt. Mittlerweile gebe es Pauschalreisen für eine Woche Spanien-Urlaub, die gut 120 Euro weniger kosten als ein vergleichbarer Türkei-Urlaub.