Gardasee im März: So wird das Klima

So manch einer möchte dem kalten deutschen Winter entfliehen, am liebsten zum Gardasee. Aber wie ist dort das Klima im März? Lohnt sich ein Urlaub schon?

Die Weihnachtszeit und Neujahr, die letzten beiden Highlights in diesem Winter, liegen nun auch schon wieder einige Wochen zurück und für viele Menschen in Deutschland ist wahrscheinlich langsam der Moment gekommen, in dem der Winter vorbei sein dürfte, wenn es nach ihnen ginge. Leider dauert das in unseren Breitengraden noch ein wenig, mindestens bis April ist es an den meisten Orten in Deutschland eher ungemütlich.

Da liegt es nahe, aus diesem grauen, kalten Wetter zu fliehen und sich in wärmere Gebiete zu begeben. Für viele Deutsche kommt da als erstes der Gardasee in Frage, eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Hier ist von schönen Wanderungen über abenteuerliche Radstrecken bis hin zu erholsamen Stränden alles geboten. Auch wer Shoppen gehen will, ist rund um den Gardasee mit seinen vielen Outlet-Centern am richtigen Fleck. Aber ist ein Urlaub am Lago so früh im Jahr überhaupt eine gute Idee? Wie ist im März das Klima am Gardasee? Lohnt es sich, schon so früh dorthin zu fahren? Die wichtigsten Wetterprognosen im Überblick.

Gardasee: So warm wird es im März

Zunächst einmal ist wichtig zu erwähnen, dass Gardasee nicht gleich Gardasee ist. Der See ist über 50 Kilometer lang, weshalb im Norden, etwa bei Riva del Garda, durchaus ein anderes Klima zu erwarten ist als im Süden, etwa bei Desenzano del Garda. Die vielen Winde, für die der Gardasee bekannt ist, sorgen zusätzlich für ein sehr wechselhaftes Klima.

Der März ist auch in Italien noch ein eher kühlerer, winterhafter Monat. Man wird bei Besuchen am Gardasee, bis auf den ein oder anderen Eisschwimmer, vermutlich keine Italiener im See schwimmen sehen: Für sie ist der März noch keine Zeit, um Baden zu gehen. Auch die Wassertemperatur des Sees sind zu diesem Zeitpunkt eher kühl. Vergleicht man aber die Temperaturen am Gardasee im März mit denen in Deutschland zur selben Zeit, ist doch ein starker Unterschied zu erkennen.

Laut dem Wetterdienst climate-data.org kann man im März in Riva del Garda, im Norden des Sees, mit Temperaturen zwischen mindestens drei Grad Celsius und höchstens 15 Grad Celsius rechnen. Das zeigen die Durchschnittstemperaturen der vergangenen Jahre zu dieser Zeit. Je weiter der Monat fortgeschritten ist, desto wärmer wird das Wetter. Ende März sind 15 Grad nicht unwahrscheinlich. In Desenzano del Garda sieht es ähnlich aus, zwischen zwei und 16 Grad Celsius sind zu erwarten. Auch hier wird das Wetter gegen Ende des Monats immer angenehmer.

Wetter am Gardasee: So viel regnet es im März

Was die Regentage angeht ist der März einladender als manche Monate im Hochsommer. Besonders im Norden des Gardasees, wo es im Sommer aufgrund der einzigartigen Wettervoraussetzungen häufig zu starken Niederschlägen kommt, wird man im März seltener den Regenschirm auspacken müssen als beispielsweise im Juni. Im März ist laut Wetterdienst mit etwa acht Regentagen zu rechnen, im Juni währenddessen mit 16. Im Süden des Sees sind die Regentage etwa gleichbleibend über das Jahr hinweg. In Desenzano del Gardo muss man bei einem Besuch im März mit sechs Regentagen rechnen, im Juni allerdings auch nur mit bis zu neun, was hier Höchstwert ist.

Was allerdings sowohl im Süden als auch im Norden des Sees im März deutlich ungemütlicher ist als im Sommer, ist die Anzahl der Sonnenstunden an einem Tag. Wer im März den Gardasee besucht, kommt im Schnitt auf sieben bis acht Sonnenstunden pro Tag. Im Sommer sind es hingegen zehn bis zwölf. Trotzdem sind das mehr Sonnenstunden an einem Tag als in den meisten Teilen von Deutschland zu dieser Zeit.

Urlaub am Gardasee: Lohnt es sich im März?

Ob sich also ein Urlaub am Gardasee schon im März lohnt, muss schlussendlich jeder selbst entscheiden. Eine Flucht aus dem Alltag in Deutschland stellt der Urlaub nichtsdestotrotz dar. Und ein Besuch außerhalb der Hochsaison kann auch eine gute Erfahrung sein. Auch wenn man dann vielleicht eher ins Hotel muss statt auf dem Campingplatz, um in der Nacht nicht zu sehr zu frieren.

Übrigens: Am Gardasee gibt es auch einige Michelin-Restaurants, die einen Besuch wert sind.