Tote Person nach Brand in Gasthof gefunden

Nach einem Brand in einem Gasthof ist in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) ein Mensch tot aufgefunden worden. Ob er bei dem Brand starb, ist derzeit noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach am Mittwochnachmittag in dem leerstehenden Gebäude aus. Nachdem die Flammen unter Kontrolle gebracht waren, entdeckte die Feuerwehr den Angaben zufolge die tote Person. Weil der Gasthof einsturzgefährdet sei, habe die Bergung sich bis in die Nacht gezogen.

Gasthof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis