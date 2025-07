Bewohner nach Brand in Mehrfamilienhaus evakuiert

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Roßdorf-Gundernhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei ist bislang unklar, warum das Feuer am frühen Morgen ausbrach. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach schnell löschen.

Das Haus ist den Angaben zufolge unbewohnbar. Die restlichen Mieter wurden in einer angrenzenden Turnhalle untergebracht. Die Schadenshöhe konnten die Beamten vorerst nicht beziffern.