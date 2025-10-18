Brand verwüstet Schreinerei in Nordhessen - hoher Schaden

Ein Großbrand hat in einer Schreinerei nach ersten Schätzungen der Polizei rund 150.000 Euro Schaden angerichtet. Das Feuer hatte am Freitagabend hauptsächlich im Werkstattgebäude des Betriebs in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) gewütet, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die ersten Einsatzkräfte ankamen, stieg schon dichter Rauch aus dem Haus auf und das Licht der Flammen schien durch die Fenster. Etwa anderthalb Stunden dauerte es, bis die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle hatten.

Das Gebäude gehört laut Polizei zu einer Schreinerei mit integriertem Bestattungsunternehmen. Verletzt worden sei niemand. Jetzt laufen die Ermittlungen zur Ursache des Feuers.

Eine Anwohnerin hatte den Brand bemerkt und daraufhin die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriffen. Nach eigenen Angaben hatten die Feuerwehrleute jedoch noch bis in die Nacht hinein mit Glutnestern zu kämpfen, die sich in Zwischendecken und an anderen schwer zugänglichen Stellen gebildet hatten.