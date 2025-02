Hoher Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus in Kassel

Mitten in der Nacht haben Einsatzkräfte in Kassel 25 Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus evakuiert. Verletzt worden sei glücklicherweise niemand, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe an dem Wohnhaus aber großen Schaden angerichtet: Der Dachstuhl sei vollständig ausgebrannt, das Gebäude unbewohnbar. Die Polizei bezifferte den Sachschaden «nach ersten vorsichtigen Schätzungen» auf mindestens 200.000 Euro.

Die Ursache des Brandes sei noch völlig unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer in einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei ankamen, stand der Dachstuhl dann bereits in Vollbrand. Nach den Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei die Brandstelle für ihre Ermittlungen und will nun Brandsachverständige des Hessischen Landeskriminalamts hinzuziehen, um die Brandursache zu klären.