Bürger dürfen Falschparker für Anzeige fotografieren

Was hier in Deutschland unter dem Aspekt des Datenschutzes abgehandelt werden muss, erscheint mir nur noch lachhaft. Ich möchte nicht die wirklich wichtigen und richtigen Entscheidungen infrage stellen, doch sehr oft müssen auch Kleinkram und Banalitäten abgehandelt werden, über welche man nur den Kopf schütteln kann. Was sich in obigen Fall als datenschutzrelevant darstellen soll, erschließt sich mir nicht. Mit solchen Vorgängen schießt sich Deutschland wiederum selbst ins Abseits.

